Jannah, новая коллекция высокого ювелирного искусства Bvlgari, представленная в феврале в Абу-Даби, создана совместно с шейхой Фатимой Бинт Хазза бен Заид Аль-Нахайян.

Это первая в истории итальянского дома коллаборация с членом правящей королевской семьи ОАЭ. Арабское слово "джанна" обозначает "сад" (а в мусульманской традиции еще и "райский сад"). Коллекция Jannah строится вокруг цветов с пятью лепестками, которые украшают мраморные потолки мечети шейха Зайда в Абу-Даби - одной из самых больших и красивых в мире.

Каждое изделие Jannah - исключительное. Мастерам Bvlgari под руководством креативного директора Лючии Сильвестри понадобилось два года, чтобы пройти все этапы от эскизов и поиска камней к готовым украшениям. В презентации коллекции, посвященной взаимопроникновению восточной и западной культур, особую роль сыграла актриса и давний друг бренда Bvlgari Сонам Капур, которая сама является образцом сильной и современной женщины мира.