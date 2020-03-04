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Рубрика: Культура

Муж - в аренду

Кристина Бабушкина в фильме "Очень женские истории" - девушка из будущего
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 47(8101)
К празднику 8 Марта в прокат выходит фильм - "Очень женские истории". Автор идеи - продюсер фильмов "Салют-7", "Рыба-мечта" и других - Юлия Мишкинене. Картина состоит из нескольких новелл, и в каждой - две главные героини.
Героиня Кристины Бабушкиной регулирует отношения между мужчинами и женщинами. Фото: Capella Fim Героиня Кристины Бабушкиной регулирует отношения между мужчинами и женщинами. Фото: Capella Fim
Героиня Кристины Бабушкиной регулирует отношения между мужчинами и женщинами. Фото: Capella Fim

Четверо из режиссеров пяти новелл фильма - это Наталья Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Оксана Михеева, а пятую снял мужчина - Антон Бильжо. Актрисы в фильме - как на подбор: Анна Михалкова, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова, Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Анна Слю, Полина Виторган. Обозреватель "РГ" задала несколько вопросов Кристине Бабушкиной, которая играет в фильме сотрудницу государственного сервисного центра будущего, где регулируют отношения между мужчинами и женщинами. Согласно фантазии авторов мужей будут брать в аренду. Но что делать, когда срок закончится?

Кристина, как вы попали в проект?

Фото: kinopoisk.ru
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Кристина Бабушкина: Прекрасная новелла, которую написала и сняла режиссер Оксана Михеева. Футуристическая, смешная, философская. Когда Оксана прислала сценарий, то сразу после прочтения я сказала, что да, буду сниматься. Тем более в паре с Анной Михалковой. Во-первых, она прекрасная актриса. Во-вторых, мы снимались с ней еще в одном фильме - короткометражке студентов киношколы "Индустрия". Аня - потрясающая партнерша, потому что, когда ты делаешь очередной дубль и у тебя не хватает эмоционального напряжения, а нужен крупный план... В один из таких моментов Аня мне сказала: "Посмотри на меня, я тебе сейчас помогу". Я поднимаю голову - Аня сидит с глазами, наполненными слезами. И от этого у меня сложилась удивительная сцена.

В этот момент камера была на нее направлена?

Кристина Бабушкина: Она была за кадром. Крупный план был у меня.

Образ девушки из будущего вы сами придумывали? У вас линза в одном глазу?

Кристина Бабушкина: Конечно, линза. Был прописан очень точный сценарий. Мы создавали образ по написанному.

В каждой из пяти новелл две главные героини: сестры, подруги, даже… две женщины внутри одной. Фото: Capella Fim

Вы сами любите задумываться о будущем?

Кристина Бабушкина: Нет. Я пытаюсь заставить себя жить настоящим. Наслаждаться этим моментом, чтобы не сожалеть о прошлом и не задумываться о будущем: а что же там будет впереди? Стараюсь себя в этом смысле настраивать. Это целый серьезный тренинг, момент работы над собой.

Сейчас очень модно на всех фестивалях считать и отмечать фильмы с женским участием. Оргкомитеты, например, делают рассылки: в программе столько-то женщин режиссеров, такие-то получили призы. Как вы относитесь к разделению в искусстве по гендерному признаку?

Кристина Бабушкина: Никак. Считаю: либо человек талантлив, либо - нет. Ущемление прав женщин вышло за границы фильмов, спектаклей или книг и переросло в феминистическую историю. Движение #metoo стало таким активным, что уже даже жалко мужчин становится. Они и посмотреть не могут в сторону женщины безнаказанно. Что же происходит? Нет у меня такого категорического взгляда, например, что женщины тоньше понимают любовь, а мужчины лучше снимают фильмы о войне.

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Если вдруг к вам одновременно с хорошим сценарием придут женщина-режиссер и мужчина-режиссер. Кого выберете?

Кристина Бабушкина: Прекрасный вопрос (смеется). Постараюсь все совместить. Не хочется отказываться от двух хороших сценариев. К счастью, наше время позволяет сниматься одновременно в двух проектах. А по гендерному признаку я бы не определяла.

А что думаете о празднике 8 Марта? Фильм "Очень женские истории" как раз очень своевременно выходит в прокат.

Кристина Бабушкина: Так хочется иметь свой собственный праздник. Это как с Днем святого Валентина. Человек нуждается в празднике, в любви - не вдаваясь в подробности, что был святой Валентин, который венчал браки. И также праздник Клары Цеткин и Розы Люксембург давно уже у нас перерос просто в праздник женщин, мам, любимых девушек.

У вас почти сто ролей только в кино. Какие из последних ваши самые любимые?

Кристина Бабушкина: Из последнего мне нравится работа в сериале "Кровавая барыня". Это был сложный, большой, интересный проект. Сериал "Оптимисты" прекрасный. Но выделять какую-то отдельную работу я не могу. Каждая из них - это целая история, новые отношения с людьми. Никто же не работает по принципу: в этом сериале я поберегу себя или в этой картине не покажу профессиональный подход. Каждый раз играешь так, чтобы это была лучшая работа. И как потом выделить что-то более любимое?

Как складывается ваша работа в театре? Не так давно Максим Виторган сделал как режиссер спектакль "В городе Лжедмитрове", где вы играете главную женскую роль.

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Кристина Бабушкина: Конечно, для меня, как для любой театральной актрисы, очень важно, чтобы шли спектакли и они были востребованы зрителем. Да, мы играем "В городе Лжедмитрове". Сейчас с группой "Несчастный случай" выпустили одноименный альбом с песнями из него - он уже есть на всех платформах. Удивительный подарок, потому что у меня на этом альбоме есть сольная песня, которую поет моя героиня. Я очень этому рада, что у нас появился альбом. Призываю всех послушать.

С концертами выступаете?

Кристина Бабушкина: Выступаю. 1 апреля будет концерт "36,6", где мы с группой "Несчастный случай" с удовольствием споем несколько песен из этого альбома. Еще у нас есть мхатовские концерты, которые делают Марина Брусникина с Аленой Хованской. И мы - артисты Московского художественного театра - поем наши любимые песни.

Еще можно послушать, как вы поете в спектакле "Принцесса цирка" в Театре мюзикла.

Кристина Бабушкина: В "Принцессе цирка" потрясающие голоса у Мистеров Иксов - я играла и с тем, и с другим составом. Они так поют, что можно потерять голову. Во-вторых, там замечательные солистки. Спектакль сделан в мюзикловом жанре французской командой и прекрасным режиссером Мариной Швыдкой.

На фестивале "Движение" показывали сериал "4:59", который зрители до сих пор еще не видели. Вы там тоже снимались.

Кристина Бабушкина: Да. У режиссера Ангелины Никоновой. Ждем выхода, посмотрим, что получилось. Тема действительно важная - как в интернете манипулируют сознанием наших детей. Я думаю, будет хорошая история.

Кстати

5 фильмов Кристины Бабушкиной

Фото: iStock
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1. "Слушая тишину".

2. "Звезда".

3. "Девочка".

4. "Вечная жизнь Александра Христофорова".

5. "Духлесс- 2".

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