Как антибиотики могут привести к потере слуха

Зачастую фармацевтические препараты обладают не только лечебным действием, но и побочным эффектом. Причем некоторые антибиотики настолько агрессивны, что могут привести к проблемам со слухом.

"Токсичными для слуховой системы являются антибиотики аминогликозидного ряда: стрептомицины, гентамицины, канамицины, мономицины и другие. Также это препараты салицилаты, хина и ее производные", - заявил aif.ru профессор Георгий Таварткиладзе.

По мнению медиков, аминогликозидные антибиотики задерживаются в жидкостях внутреннего уха дольше и в более высоких концентрациях, чем в прочих жидкостях и тканях организма. Подобные препараты способны разрушать как сенсорные клетки улитки уха, так и клетки преддверия. Особенно чувствительны к таким препаратам с точки зрения слуха новорожденные и дети до двух лет.

Когда начинаются проблемы со слухом на фоне приема лекарственных средств, то у человека появляются такие симптомы, как звон в ушах, головокружение, проблемы с равновесием и потеря восприятия к высоким частотам - тугоухость. И тогда следует прекратить использование подобных антибиотиков и проконсультироваться с врачом по поводу коррекции ситуации.

Кстати, проблемы со слухом могут прогрессировать в течение шести месяцев после отмены лекарства.