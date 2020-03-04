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04.03.2020 09:10
Рубрика: Общество

Как антибиотики могут привести к потере слуха

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зачастую фармацевтические препараты обладают не только лечебным действием, но и побочным эффектом. Причем некоторые антибиотики настолько агрессивны, что могут привести к проблемам со слухом.

Фото: Gettyimages
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"Токсичными для слуховой системы являются антибиотики аминогликозидного ряда: стрептомицины, гентамицины, канамицины, мономицины и другие. Также это препараты салицилаты, хина и ее производные", - заявил aif.ru профессор Георгий Таварткиладзе.

По мнению медиков, аминогликозидные антибиотики задерживаются в жидкостях внутреннего уха дольше и в более высоких концентрациях, чем в прочих жидкостях и тканях организма. Подобные препараты способны разрушать как сенсорные клетки улитки уха, так и клетки преддверия. Особенно чувствительны к таким препаратам с точки зрения слуха новорожденные и дети до двух лет.

Когда начинаются проблемы со слухом на фоне приема лекарственных средств, то у человека появляются такие симптомы, как звон в ушах, головокружение, проблемы с равновесием и потеря восприятия к высоким частотам - тугоухость. И тогда следует прекратить использование подобных антибиотиков и проконсультироваться с врачом по поводу коррекции ситуации.

Кстати, проблемы со слухом могут прогрессировать в течение шести месяцев после отмены лекарства.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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