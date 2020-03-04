Как Большой театр борется с билетными спекулянтами

Ситуация с билетами на спектакли Большого театра значительно улучшилась в последнее время. Государство и сам театр ввели действенные меры против спекулянтов, а очередям у касс пришла на смену цивилизованная схема продажи билетов онлайн. Если планировать визит заранее, можно попасть на Историческую цену и за вполне приемлемые деньги.

С 1 сентября Большой реализует билеты исключительно самостоятельно, не прибегая к услугам распространителей. Так он борется с накруткой цен на билеты. Продажа производится преимущественно на официальном сайте театра, а также в его кассах. Забронировать билеты по телефону больше нельзя. По телефону +7 (495) 455 55 55 или по электронной почте sales@bolshoi.ru можно лишь задать вопросы относительно нюансов покупки билетов и правил посещения.

В театре предупреждают: покупая билеты на стороне, зритель рискует приобрести подделку, с которой он не сможет попасть на представление.

Кстати, Большой начал размещать наружную рекламу в Москве, акцентируя внимание на том, где покупать заветные квитки. Теперь горожане и гости столицы, въезжая в Москву по Международному шоссе из аэропорта Шереметьево, видят рекламу Большого театра на огромной рекламной арке размером 54х6 метра - "Россия. Москва. Большой театр. Билеты только на сайте bolshoi.ru"

Сегодня продажи билетов в Большой начинаются за три месяца до спектакля - в интернете. На старте продаж вполне реально приобрести билет даже на самые популярные спектакли за 1000 рублей. Впрочем, такие билеты доступны, как правило, не больше нескольких часов. Поэтому к началу продаж стоит приготовиться заранее. Сейчас сделать это достаточно просто - информация о дате и времени появления билетов публикуется на официальном сайте, в разделе "Визит в театр".

Уже несколько лет билеты в Большой продаются по паспорту - на самом билете указаны имя, серия и номер документа зрителя. В случае покупки онлайн на самые легендарные постановки, зритель изначально получает даже не сам билет, а сертификат, который нужно обменять на драгоценный квиток в кассе театра. Для этого нужно приехать на Театральную площадь лично, с паспортом и банковской картой, с которой и было выкуплено место в зале.

Напомним, с этого года поправками в КоАП введены достаточно крупные штрафы для спекулянтов - от полуторакратной до трехкратной цены, указанной на билете. Теперь нельзя продавать билеты в театры, музеи, филармонии и на экскурсии по цене выше номинала. Исключение сделано лишь для официальных посредников, но и в этом случае комиссия не должна превышать 10 процентов. Впрочем, Большой театр с распространителями-посредниками больше не работает.