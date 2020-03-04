Как идет работа над одной из самых загадочных союзных программ

Возможность определить цвет глаз и волос, возраст, происхождение и психоэмоциональный статус неизвестного человека по генетическому анализу - это не фантастика, а реальные технологии, которые ученые Беларуси и России разрабатывают в ходе программы Союзного государства "ДНК-идентификация".

Результаты, ценные для криминалистики и медицины, на днях были представлены в Минске на заседании научно-технического совета Министерства науки и высшего образования РФ и НАН Беларуси с участием представителей Постоянного Комитета Союзного государства.

"ДНК-идентификация" включает в себя десять направлений исследований, большая часть которых выполняется одновременно и белорусскими, и российскими учеными. Среди них, например, разработка технологии определения вероятной внешности неизвестного индивида по характеристикам ДНК. И в Беларуси, и в России созданы базы данных, содержащие информацию об особенностях конкретных людей. Исследователями были обнаружены ДНК-маркеры, указывающие на те или иные черты внешности. В итоге, рассказал руководитель белорусской части программы академик Александр Кильчевский, качество предсказания цвета глаз достигло 90%, волос - до 86%. Создана коллекция образцов ДНК и для определения возраста - в нее попали "участники" от 11 до 100 лет. Сейчас ошибка в предсказании возраста не превышает 4 лет. А вот чтобы выявить, откуда неизвестный преступник родом, сформирована обширная база данных характеристик генофондов140 этнорегиональных групп на территории России, туда включены образцы, собранные белорусскими генетиками, а также представляющие ряд стран, откуда чаще всего идет трудовая миграция в Россию.

Результаты программы крайне важны для криминалистики и медицины

- Чем быстрее получена информация о том, кто мог совершить преступление, тем быстрее его можно будет раскрыть и изолировать от общества преступные элементы. И это не затрагивая социальные ситуации - аварии, пожары, где иногда сложно понять, кто пострадал. По нынешним технологиям, которые еще не полностью реализованы в рамках "ДНК-идентификации", это можно делать в течение суток, но мы хотим выйти на тот уровень, когда анализ будет проводиться в считаные минуты, - поделился заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

Основная цель программы "ДНК-идентификация", стартовавшей в 2017 году и рассчитанной до 2021-го, - усилить криминалистику и медицину инновационными ДНК-технологиями. Особенностью белорусской части является как раз медицинская составляющая.

Кстати

Ожидается, что союзная программа "ДНК-идентификации" будет продолжена: в ней будет усилено направление, связанное с изучением биологических объектов ( древесины, продуктов из мяса и рыбы, объектов браконьерства, изучении генетических особенностей растений).