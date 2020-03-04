Как силовики ЯНАО относятся к бизнесу

Руководство страны объявило войну незаконному преследованию бизнеса. На февральской коллегии ФСБ президент Владимир Путин прямо сказал: если поступает информация о нарушениях прав предпринимателей со стороны надзорных и контрольных органов, то следует реагировать на эту информацию оперативно и не формально, по делу. "На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко. Пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон", - заявил глава государства и на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

И в этой связи стоит обратить внимание на проблемы предпринимателей в ЯНАО. В прессе много писали о незаконном преследовании бизнеса на Ямале.

В частности, за последние несколько лет глава "Корпорации Роснефтегаз" Олег Ситников пережил около двух тысяч проверок, сомнительные уголовные дела, подлоги и хищения документов со стороны силовиков, вооруженные обыски с изъятием бухгалтерских документов и наличных денег из кассы предприятия. А также три покушения, по которым, как писали СМИ, прокуратура препятствовала расследованию, пыталась смягчить состав преступления и саботировала проведение любых проверок по делу. Его даже пытались обвинить в терроризме и упечь в психушку.

Нарушения прокурора Герасименко по отношению к бизнесмену подтверждены тогдашним Генпрокурором Чайкой (об этих нарушениях говорится и в проверке СКР). Но уголовное дело против того, который организовывал незаконные проверки и закрывал глаза на обращения, до сих пор не возбуждено. Сейчас следователи вообще отменили регистрацию заявления о преступлении в СКР, хотя, как говорят адвокаты Ситникова, закон не предусматривает такой возможности.

Бизнес Ситникова и сегодня пытаются уничтожить, а нарушения со стороны правоохранительных органов не расследуются. Более того, после жалобы президенту в сентябре 2019 года Ситникову начали мстить с удвоенной силой.

Недавно было опубликовано новое журналистское расследование, которое проливает свет на причины этого беспредела. Оказывается, Ситников отказался подарить весь свой бизнес сыну бывшего прокурора Ямала Николая Ветюгова. Как стало известно из публикации, Максим Ветюгов сначала путем угроз получил долю в компании, а потом захотел получить и весь бизнес. Как писали СМИ, в конце прошлого года две фирмочки, не имея особых признаков производства, без труда приобрели имущество "Корпорации Роснефтегаз" на 400 миллионов. Причем одна из фирм была зарегистрирована буквально за несколько дней до "сделки".

Бизнес Ситникова пытаются уничтожить, а нарушения со стороны правоохранительных органов не расследуются. Более того, после жалобы ему начали мстить с удвоенной силой

Бывший гендиректор без согласования с составом учредителей продал все. Причем подписал эту "сделку", хотя, как сообщали СМИ, еще за несколько месяцев до этого написал заявление на увольнение. Но Арбитражный суд ЯНАО все равно наложил запрет на распоряжение имуществом, а на поданные жалобы никто не реагирует.

"Мои обращения полностью проигнорированы. Окончательной реализации захвата организаций препятствую только я", - писал Ситников в заявлении в МВД России.

Более того, по его информации, на него готовится новое покушение. Однако правоохранительные органы округа ничего не делают, чтобы защитить человека. Об этом открыто говорится в жалобе Генпрокурору, поданной накануне адвокатом Ситникова.

Заказчиков трех прошлых покушений никто не нашел. Кажется, их специально пытались не найти. Судите сами - в 2005 году возле дома Ситникова были задержаны бандиты, отслеживавшие все передвижения бизнесмена. У них, как писали СМИ, изъяли приборы ночного видения, прицелы, два пистолета с глушителями, но в суде сам прокурор отказался от обвинения.

А в 2013 году киллер и вовсе проник в дом к бизнесмену и нанес ему 19 ножевых ранений, бросив умирать в неотапливаемый подвал. Дело зарегистрировали по статье "Разбой", хотя из дома ничего не украли, а сам Ситников выжил только чудом.

Бизнесмен не раз называл имя предполагаемого заказчика, но его даже не допросили, писали журналисты. Так Ситников попал "в тиски ликвидаторов" между криминалом и борцами с криминалом.

Тогдашний прокурор ЯНАО Герасименко, который организовывал незаконные проверки в корпорации, как подчеркивали журналисты, не ответил ни на одну жалобу предпринимателя, даже по покушениям.

Прокурора-беспредельщика, как писали о нем СМИ, убрали с поста только после того, как Ситников на ВЭФ-2019 передал президенту полную информацию о сложившейся ситуации. Да и то втихаря перевели на пост главы Уральской транспортной прокураты. Но за то, что посмел жаловаться, на Ситникова как будто бы обрушился новый шквал претензий и проверок. Только за последние несколько месяцев прошло три вооруженных обыска.

В прошлом году СКР несколько месяцев проводил проверку деятельности Герасименко по заявлениям Ситникова по 169-й, 285-й и 286-й статьям УК РФ. На руках у юристов есть решения судов, подтверждающие факты нарушений прокурором ЯНАО, и строгий выговор Генпрокурора Чайки за это же.

Многие юристы и журналисты действительно верили, что сейчас будет возбуждено первое "историческое" дело по 169-й статье против прокурора такого ранга в стране, и вообще первое дело по ней на Ямале. Но его в итоге не возбудили. Даже несмотря на то, что Герасименко отказался давать какие-либо пояснения следователю, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Причем, как отметила следователь, без достаточных на то оснований и под надуманным предлогом.

Есть что скрывать? А ведь именно 169-я статья могла бы дать ту защищенность предпринимателям, о которой говорил президент, и заставила бы чиновников думать о последствиях своих незаконных действий.

Даже помощник полпреда президента по УрФО Анна Ленская подтвердила, что в ЯНАО наблюдается максимальное административное давление на бизнес среди всех регионов Урала. Ямал в прошлом году не попал даже в топ-20 регионов АСИ по инвестиционной привлекательности.

Ситников надеется, что, следуя установкам президента на недопустимость чрезмерного преследования бизнеса, новый Генпрокурор, сам бывший следователь, обратит внимание на его ситуацию. Ситников работает на Ямале со времен первого промысла, с 1970-х годов, вся его деятельность эти годы была направлена исключительно на развитие ЯНАО - и он давно заслужил право на справедливость.