Как удалось вернуть в Беларусь доисторических туров

Даже спустя четыре столетия, если следовать летописным источникам, как на планете в 1627 году поставили "крест" на лесных великанах - турах, в Беларуси удалось вернуть к жизни это уникальное доисторическое животное.

А ведь было время, когда туры встречались не только в Европе, но и в Северной Африке, Азии и даже на Кавказе. Мощные, энергичные и независимые, с острыми, словно из дамасской стали, рогами они соединяли в себе символы той жизненной отваги, которые до сих пор вдохновляют испанских тореадоров. Записи о непростой и опасной охоте на диких быков оставил в XI столетии своим наследникам и великий князь Владимир Мономах.

Правда, зоологи считают, что у этого великана былых эпох сохранились двойники среди африканских быков и индийских животных. А в Беларусь уже в нашем столетии удалось вернуть, казалось бы, навсегда потерянный вид в живую природу. Их заселение стало частью инициативы по восстановлению биоразнообразия пойменных лугов в Житковичском районе Гомельской области, передает БЕЛТА.

В эти края в рамках проекта ПРООН завезены 15 быков породы Хека из латвийского национального парка "Кемери". Еще в прошлом века немецкие братья Хек задались целью возродить выносливую породу крупного рогатого скота. Завезенные в Беларусь животные - потомки именно такого вида.

После ветеринарных проверок и необходимого карантина в начале этого года туров выпустили в дикую природу. В их распоряжении 200 га пойменных лугов в акватории рек Припять и Ствига. Как информируют специалисты в ОАО "Туровщина", взрослые особи и молодняк уже хорошо освоились.

Именно благодаря возвращению туров планируется решить и актуальную для большинства европейских стран задачу по восстановлению пойменных лугов. Дело в том, что в последние десятилетия из-за сокращения сельскохозяйственного использования эти экосистемы начали зарастать кустарниками и постепенно стали терять привлекательность для обитания различных видов фауны.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ Александр Корбут пояснил агентству, что в стране силу различных обстоятельств из оборота выведено около 500 тысяч га земель. "Реализация подобных проектов при поддержке международных организаций и помогает восстановить и сохранить экосистемы", - подчеркнул он. А постоянный представитель ПРООН в республике Александра Соловьева добавила, что возвращение туров - один из практических шагов, которые осуществляются на национальном и региональном уровнях для сохранения экосистем и дикой природы.

Кстати, этот опыт апробирован и в ряде европейских стран. Нидерланды, в частности, безвозмездно делятся животными с другими странами, которые обязуются после увеличения их численности передавать туров в другие страны. Так по такой цепочке голландские быки сначала попали в Латвию, а затем и в Беларусь.