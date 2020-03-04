Количество касс в парке "Остров мечты" увеличат втрое

Количество касс в парке развлечений "Остров мечты" в столице увеличат в три раза - до 12, чтобы сократить время ожидания покупки билетов. Об этом в интервью агентству городских новостей "Москва" рассказал председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.

"Мы предполагали, что люди больше будут покупать электронные билеты на сайте, но все равно большой поток обращается в кассы, - отметил он. - Поэтому все пункты продажи билетов мы переместим ближе к тематическому парку, а вместо четырех окон с кассирами будет 12".

Также через месяц парк планирует выпустить мобильное приложение с широким функционалом - помимо информации о парке, там хотят сделать игровую часть, детские чаты и другие сервисы. "Думаю, что с минимальным набором возможностей приложение мы запустим через месяц, а потом постепенно будем добавлять обновления", - говорит Муцоев.

В течение одного-двух месяцев в парке также запустят новые аттракционы "Отель Трансильвания" и "Библиотека Снежной королевы", горку "Полет в тоннеле" и голографическое шоу "Маугли в стране динозавров".

Напомним, крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты" открылся в Москве 29 февраля, за первые два дня работы его посетили более 150 тысяч человек.