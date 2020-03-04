Комитет ГД поддержал порядок вступления в силу изменений в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал предложенный президентом РФ Владимиром Путиным порядок вступления в силу законопроекта об изменениях в Конституции.

Ранее глава государства внес соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта (оно намечено на 10 марта).

Общероссийское голосование, без которого поправки не вступят в силу, намечено на 22 апреля. Президент предложил уточнить критерий поддержки поправок населением. Изменения в Конституцию РФ будут считаться одобренными, если за них выступили более половины граждан РФ, принявших участие в голосовании.

Важное дополнение - перед проведением голосования глава государства обратится в Конституционный суд (КС) для правового заключения по документу.

КС не позднее семи дней со дня направления президентом запроса обязан дать заключение о соответствии (несоответствии) Конституции новых норм.

- Это нужно для повышения легитимности новых норм, - объяснил глава комитета Павел Крашенинников. - И это большой плюс, что мы сможем провести предложения через горнило Конституционного суда.

Он уточнил, что КС проверит новшества на соответствие незыблемой части Конституции - основополагающим главам. В поправках говорится, что речь о положениях глав 1, 2 и 9 Основного закона.

Если выявляется несоответствие, то процедуры, связанные с новыми поправками в Конституцию, прекращаются, и общероссийское голосование не проводится, рассказал Крашенинников.

Впрочем, профильная рабочая группа (она, напомним, собирала и оформляла общественные инициативы) подготовила выверенные нормы, и такой сценарий не ожидается, говорил он ранее журналистам.

Еще одна одобренная поправка описывает, что произойдет в случае одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию РФ. Если граждане дадут "добро", президент издает указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.