Комитет ГД поддержал запрет на ограничение прав россиян под санкциями

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, запрещающую ограничивать на территории РФ права россиян, попавших под иностранные санкции.

Автором поправки стал первый зампред комитета Михаил Емельянов.

В тексте говорится о санкциях, введенных каким-либо иностранным государством, государственным объединением, союзом или государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства, либо международной организацией.

Депутат объяснил свое предложение тем, что санкционное давление со стороны США не снижается, так что в связи с этим нужны конституционные гарантии для россиян.

Напомним, что законопроект, в который предложена поправка, Госдума собирается рассмотреть во втором чтении 10 марта.