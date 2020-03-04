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04.03.2020 19:29
Рубрика: Власть

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. Глава комитета Павел Крашенинников в разговоре с журналистами рассказал о главных, с его точки зрения, изменениях, которые произойдут благодаря поправкам.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Базовый законопроект был основан на заявлениях президента из Послания Федеральному собранию. Профильная рабочая группа собрала мнения представителей разных слоев общества. В результате ценные идеи стали поправками. Часть из них, напомним, внес глава государства.

- Мы завершили сегодня работу над поправками в Конституцию РФ. Сейчас публичная стадия закончилась, - пояснил Крашенинников.

Комитету осталась текстуальная работа, добавил он. "Нам надо поправки между собой увязать, что называется, расставить запятые и представить текст на рассмотрение Госдумы во втором чтении 10 марта, - сказал парламентарий.

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В процессе работы текст поправок увеличился почти в два раза, сам объем Основного закона - примерно на 50%.

- Речь не идет об изменении концептуального подхода, поддержанного в первом чтении, - подчеркнул глава комитета.

Он также рассказал об основных последствиях - в случае, если граждане одобрят изменения в ходе общероссийского голосования.

Процедура формирования кабмина станет более публичной, что, по словам Крашенинникова, накладывает ответственность и на правительство, и парламент.

- Теперь мы не будет узнавать из СМИ, кого назначили, - рассказал он. - Члены правительства будут утверждаться в Госдуме, за исключением силовиков.

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Кандидатуры "не силовых" членов кабмина будут обсуждаться в комитетах, во фракциях - причем публично, на глазах общественности, добавил он.

- От этого выиграет все общество. Система сдержек и противовесов станет более прозрачной, - резюмировал Крашенинников. - Это касается и процедуры формирования и правительства, и Госдумы.

Для силовиков и прокуроров же будут предусмотрены консультации. Их кандидатуры будут проходить через комитеты Совфеда.

В результате принятия поправок много ключевых вопросов оказались в компетенции регионов, президента, правительства, продолжил Крашенинников. Это большой диапазон - наука, культура, языковое многообразие, поддержка семьи, развитие экономики и многое другое.

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Нормы, которые появились в Конституции, дадут большой толчок для дальнейшего наполнения законодательства, подчеркнул парламентарий. "Это не просто декларации, - уверен он. - За каждой нормой будут стоять правовые последствия, даже если ее не внесли в Основной закон".

Например, брак, как следует из поправки президента, закреплен в Конституции как союз мужчины и женщины. Так что "брак других субъектов будет признаваться недействительным", отметил Крашенинников. А это влечет правовые последствия для вопросов собственности, ее наследования.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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