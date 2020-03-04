"ВКонтакте" избавит от необходимости слушать голосовые сообщения

Соцсеть "ВКонтакте" приступила к тестированию распознавания голосовых сообщений. Получив сообщение с аудиозаписью, пользователь сможет нажать кнопку и прочесть расшифрованный текст.

Новая функция доступна лишь участникам программы тестирования VK Testers. Она работает на iOS-устройствах и использует сторонние технологии.

Второй этап тестирования предусматривает использование собственных технологий "ВКонтакте" для распознавания голосовых сообщений и перевода их в текст. Нейросетевое решение способно обучаться русскому сленгу, в дальнейшем разработчики планируют запустить поиск не только по текстовым, но и по голосовым сообщениям.

По словам представителей соцсети, ежемесячно около 30 миллионов человек пользуются голосовыми сообщениями "ВКонтакте", при этом они выражаются отнюдь не как персонажи классической русской литературы.