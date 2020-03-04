У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

"ВКонтакте" избавит от необходимости слушать голосовые сообщения

Текст:   Антон Благовещенский
04.03.2020,  
18:54
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соцсеть "ВКонтакте" приступила к тестированию распознавания голосовых сообщений. Получив сообщение с аудиозаписью, пользователь сможет нажать кнопку и прочесть расшифрованный текст.

Новая функция доступна лишь участникам программы тестирования VK Testers. Она работает на iOS-устройствах и использует сторонние технологии.

В "Одноклассниках" появилась необычная функция для тех, кто забыл пароль

Второй этап тестирования предусматривает использование собственных технологий "ВКонтакте" для распознавания голосовых сообщений и перевода их в текст. Нейросетевое решение способно обучаться русскому сленгу, в дальнейшем разработчики планируют запустить поиск не только по текстовым, но и по голосовым сообщениям.

По словам представителей соцсети, ежемесячно около 30 миллионов человек пользуются голосовыми сообщениями "ВКонтакте", при этом они выражаются отнюдь не как персонажи классической русской литературы.

интернет
Фото: Скриншот YouTube
Rainbow Six Siege станет бесплатной на всех платформах 16:00
Сверхбыстрый интернет появится в гаджетах 24.02.2020
"ВКонтакте" переделал мобильное приложение. Что нового и как обновить? 19.02.2020
соцсети
Фото: Скриншот Google Play
Castlevania: Symphony of the Night вышла на мобильных платформах 15:00
В Instagram объяснили, почему приложение не появится на iPad 18.02.2020
Twitter оштрафован российским судом на 4 млн рублей 13.02.2020
искусственный интеллект
Samsung показала виртуальную клавиатуру, работающую с селфи-камерой 08.01.2020
Яндекс выпустил тест "Угадай страну по фотке" 27.09.2019