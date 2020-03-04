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04.03.2020 16:26
Рубрика: В мире

Коронавирус обнаружили у чиновника Евросоюза

Текст: Александр Гусаров

Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 сотрудника исполнительных органов Евросоюза подтвержден в Брюсселе.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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Как сообщает издание Politico.eu, заболевшим оказался работник Европейского оборонного агентства (EDA), на днях вернувшийся из командировки в Италию.

Это первый зафиксированный случай заболевания COVID-2019 еврочиновника в штаб-квартире ЕС, уточнили СМИ.

Инфицированного коронавирусом сотрудника, а также контактировавших с ним коллег изолировали. Кроме того, до 13 марта в указанном ведомстве отменены все совещания и деловые встречи.

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Распространение коронавируса COVID-19

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