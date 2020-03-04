Кремль заявил о сомнениях в объективности следствия по малазийскому Boeing

В Кремле не стали заранее говорить про ожидания от решения суда по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в 2014 году.

Напомним, суд пройдет в Нидерландах и начнется 9 марта.

"Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"А что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они будут аргументированы, подкреплены доказательствами и так далее", - заключил представитель Кремля.