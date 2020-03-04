Легойда прокомментировал сообщения СМИ о "призыве" не отдавать девочек в школу

"Скандалом на пустом месте" назвал глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда сообщения целого ряда СМИ о том, будто в эфире радиостанции "Радонеж" протоиерей Димитрий Смирнов заявил о бесполезности школьного образования для девочек.

"Любой может послушать эту передачу и убедиться, что батюшка рассказал конкретную историю о знакомой ему девочке из его прихода, - написал своем Telegram-канале Владимир Легойда, - которая, по всей видимости, находится на домашнем обучении и в 7 лет уже умеет читать и писать, помогает матери сидеть с младенцем. Да, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак, ну никак не следует, что "протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу".