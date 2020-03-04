Лондонская книжная ярмарка отменена

На сайте ярмарки появилось официальное уведомление организаторов.

"Эффект, действительный и предполагаемый, коронавируса, становится явственным во всех аспектах нашей жизни здесь, в Великобритании, и во всем мире, так что многие наши участники столкнулись с ограничениями по передвижению, - говорится в заявлении. - Мы следуем правительственным распоряжениям и поступающим советам медицинских и прочих организаций, так что мы с сожалением приняли решение не продолжать подготовку к ярмарке этого года".

При этом в заявлении компании Reed Exhibitions, устроителей ярмарки, выражается уверенность, что в 2021 году она вернется.

Лондонская книжная ярмарка должна была состояться 10-12 марта в лондонском павильоне "Олимпия". На ней предполагалось присутствие российского стенда Read.Russia с обширной программой.

Накануне ряд крупных издательских концернов - таких как Amazon Publishing, Macmillan, HarperCollins, Hachette US - объявили об отказе от участия в ярмарке.