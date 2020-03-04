Лучшие смартфоны с NFC до 10 тысяч рублей

Согласно недавним исследованиям, россияне при покупке смартфона обращают внимание на возможность бесконтактной оплаты покупок в магазинах, расчета в кафешках, ресторанах и других местах. Для этого нужен чип NFC, который есть далеко не в каждом устройстве.

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Почему-то считается, что бесконтактная оплата - это роскошь, доступная лишь владельцам дорогих девайсов, но это, конечно, не так. Вот список смартфонов, поддерживающих оплату через NFC при помощи платежной системы Google Pay, которые в России можно купить по цене около 10 тысяч рублей или даже меньше.

1. Redmi Note 8T. Это настоящий хит от Xiaomi, выпущенный в 2019 году. Он имеет полный набор актуальных характеристик - хороший процессор Snapdragon 665, 3/32 Гб памяти в базовой конфигурации, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и вожделенный бесконтактный чип. В России цены на него стартуют от 9815 рублей.

2. Huawei P Smart Z. Этот аппарат со сложноватым названием - крепкая рабочая лошадка от китайского производителя. Имеется полный набор сервисов Google (для тех, кому это важно), 4/64 Гб памяти в младшей конфигурации, аккумулятор на 4000 мАч, забавная выдвижная фронталка (то есть экран имеет тонкие рамки и не украшен вырезами и отверстиями). Стартовая цена - 9940 рублей. Кстати, к Huawei P Smart 2019 тоже можно присмотреться - он и дешевле примерно на тысячу.

3. Nokia 3.1. Для тех, кто любит чистый Android: шустрый и - что немаловажно - регулярно обновляющийся. 3/32 Гб памяти, причем постоянную можно расширить, крепкая качественная камера, аккумулятор на 3500 мАч и, конечно, поддержка Google Pay. Платите на здоровье. Цены - от 9900 рублей. Правда, разрешение - не привычное FullHD+, а просто HD+. В повседневном использовании практически незаметно, зато прожорливость системы ниже, а время работы от аккумулятора - больше.

4. Honor 10i. У него только один недостаток - аккумулятор на 3400 мАч, а все остальное представляет собой сплошной плюс. 4/128 Гб памяти, тройная камера, сервисы Google на борту, большой экран 6,21 дюйма. Упс, еще один недостаток - порт micro USB. Но за 10700 рублей это просто отличный вариант.