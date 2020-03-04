Так называемый супервторник, голосование на предварительных выборах в 14 штатах США, принес новый поворот. Вопреки прогнозам, впечатляющего успеха добился бывший вице-президент Джозеф Байден, который резко вырвался вперед в борьбе за демократическую номинацию на должность президента. Берни Сандерс, напротив, откатился назад, заставив говорить о том, что импульс его кампании иссякает. Других реальных претендентов не осталось. Мультимиллиардер Майкл Блумберг потерпел фиаско, а Элизабет Уоррен, которую называют Сандерс light, шансов не имеет, хотя и продолжает оттягивать голоса у "основного" Сандерса.

Итак, все упростилось до схемы "истеблишмент" против "несистемного". Это уже было в 2016 году в обеих партиях. Тогда у демократов верх взяла система, а у республиканцев "чужак". Результат известен. Повторится ли этот сценарий четыре года спустя - пока вопрос открытый, хотя успех Байдена явно означает мощные финансовые вливания и более активную работу в его пользу партийного аппарата. Партия оказалась несколько сбитой с толку в предшествующие недели, когда было ощущение, что Сандерс резко идет вверх, а остальные просто теряют шансы. Но коль скоро у "умеренных" появился фаворит, сторонники статус-кво утроят усилия.

Сторонники и стратеги Трампа тщательно высчитывают, кто им выгоднее в качестве оппонента. Сандерс их, конечно, вполне устраивал. Человек с якобинскими, по американским меркам, взглядами, который сам себя аттестует как социалиста, - удобная мишень для нападок с позиций "американских ценностей". К тому же номинация Сандерса явно посеет неразбериху в среде демократов и особенно их спонсоров - "воротилы Уолл-стрит" финансировать приятеля Фиделя Кастро не будут. Байден хорош другим - соперничество с ним позволит продолжить против Спящего Джо ту же линию, что сработала против Гнутой Хиллари в прошлой кампании. Мол, ставленник той же самой партийной аристократии, да еще и возраст под восемьдесят. Байден никогда не был известен большими талантами публичного политика, но в качестве оппонента на дебатах, скорее всего, окажется поярче Хиллари Клинтон. Также вполне вероятно, что к кампании Байдена подключится его прежний шеф Барак Обама, а он по-прежнему обладает электрифицирующим воздействием на часть электората. Главная проблема Байдена - молодежь, так вот как раз с ней экс-президент США может ему помочь.

Но главное сражение снова переносится на четыре года, когда нынешнее поколение американских политиков отправится на покой

Выход Байдена в финал будет означать, что тема Россия - Украина вновь окажется в центре полемики. Трамп будет бесконечно будировать "Украинагейт" и коррупцию в семействе Байдена, а его соперник - весь круг обвинений, связанных с расследованием Мюллера и процедурой импичмента. Можно было бы посетовать на это обстоятельство, но на самом деле ничего нового оно к отношениям России и США не добавит. Они и так на крайне низком плато, а шансов с него приподняться точно нет до окончания избирательной кампании (кто бы ни боролся), а с высокой степенью вероятности и после.

Уже неоднократно доводилось писать, что главной проблемой между Москвой и Вашингтоном являются не личности, а отсутствие повестки дня. Даже палочка-выручалочка в виде контроля над вооружениями практически исчерпала себя - администрация Трампа продлевать СНВ не собирается, а условия, на которых они предлагают начать новые переговоры, невыполнимы. Есть, конечно, теоретическая возможность, что победа Байдена (а он служил в администрации, которая этот самый СНВ подписала и добилась ратификации) позволит сразу объявить о продлении договора, благо кроме заявления почти ничего не надо делать. Но, во-первых, по укрепившейся уже в Америке традиции это сразу истолкуют как подарок Путину, чего Демократической партии явно не нужно. Могут как минимум начать ставить условия. Во-вторых, даже если такое произойдет, это не изменит качества отношений.

Вообще, кампания-2020 даже по возрасту участников очень показательна - мы наблюдаем завершение политической эпохи. Все главные действующие лица - Байден/Сандерс, с одной стороны, и Трамп, с другой, - отражение социально-политического развития предшествующего периода. Если упростить - неолиберальной эпохи, которая началась в 1980-е и продолжалась до нынешнего десятилетия. Байден - ее представитель, Сандерс - оппонент слева, Трамп - справа. Позиции разные, но отправная точка одна. Кто бы ни победил, она сохранится. Если верх все-таки возьмет Сандерс, то Демпартия может вступить в трансформацию, аналогичную той, которой подверглась за три года Республиканская партия, превратившаяся в партию Трампа. Если победит Байден - в борьбе за номинацию и на выборах, будет предпринята попытка консервации, скорее всего временной. Выиграет Трамп - это станет окончательным банкротством прежнего истеблишмента и демонтажем его политики.

Выход Байдена в финал будет означать, что тема Россия - Украина вновь окажется в центре полемики

Но главное сражение снова переносится на четыре года, когда это поколение отправится на покой. И тут вопросов масса. У демократов, по крайней мере пока, активнее и ярче всех именно самое левое крыло. У республиканцев просто непонятно, кто придет после Трампа, насколько партия оказалась в его тени. Трамп не оставит наследников, но расчистит площадку. Вот там и увидим, куда все-таки пошла Америка.