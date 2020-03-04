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04.03.2020 22:34
Рубрика: Спорт

Не тормозил в спринте

Большунов держит Клебо на расстоянии в Кубке мира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8102)
Российский лыжник Александр Большунов сохраняет лидерство в общем зачете Кубка мира, хотя его ближайший преследователь норвежец Йоханнес Клебо не упустил шанс сократить отставание.
Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP
Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. В этом сезоне он не проиграл еще ни одного старта в своей коронной дисциплине, взяв восьмое по счету "золото". В финале Йоханнес преодолел дистанцию за 2 минуты 57,65 секунды. Новержцы вообще заняли весь пьедестал. Ховард Таугбель завоевал "серебро" (отставание 0,65 секунды), а Эйрик Брандсдаль (+0,69) - "бронзу".

Александр Большунов в финальном забеге финишировал пятым с отставанием 1,92 секунды, что можно считать неплохим результатом для нашего мастера дистанционных гонок.

В общем зачете Кубка мира Большунов по-прежнему занимает первое место. У него 2073 очка. Отрыв от Клебо составляет 410 очков.

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