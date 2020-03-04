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04.03.2020 03:44
Рубрика: В мире

Мадуро призвал женщин Венесуэлы рожать по шесть детей

Фото: AP Photo/Matias Delacroix Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Фото: AP Photo/Matias Delacroix

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал женщин Боливарианской Республики рожать как можно больше детей. С таким заявлением он выступил во вторник в Каракасе.

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
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"Рожать! Рожать! У всех женщин должно быть по шесть детей!" - цитирует ТАСС Мадуро. Венесуэльский лидер также пригласил всех женщин республики принять участие в манифестации, которая состоится восьмого марта.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. В феврале более, чем в полтора раза подорожала продуктовая корзина на месяц для семьи из пяти человек. Эта сумма выросла на 58% и достигла 24,14 млн боливаров (328 долларов). Примечательно, что при этом размер минимальной зарплаты, которую в Венесуэле получают несколько миллионов человек, в сто раз меньше стоимости этой корзины.

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