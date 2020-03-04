Малкин набрал четыре очка в матче против "Оттавы"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал 4 голевые передачи в матче против "Оттавы", в котором его команда победила - 7:3.

Уже в начале матча Малкин стал невольным участником эпизода, в котором травму получил нападающий "Оттавы" Артем Анисимов. Его партнер Бобби Райан применил силовой прием против Малкина, и тот отлетел прямо в своего соотечественника. Анисимов покинул лед, у него подозрение на сотрясение мозга.

В дальнейшем команды выдали очень результативный матч, забросив в ворота друг друга 10 шайб. "Питтсбург" преуспел в этом чуть больше, победив соперника со счетом 7:3.

Одним из главных героев матча стал Малкин, сделавший четыре голевые передачи. В нынешнем сезоне 33-летний хоккеист набрал уже 67 очков (21 гол и 46 передач). В составе "Оттавы" голевую передачу записал на свой счет защитник Никита Зайцев.

Российский нападающий Павел Бучневич набрал одно очко в матче против "Сент-Луиса", в котором его "Нью-Йорк Рейнджерс" уступил - 1:3. На счету россиянина голевая передача.

Тем временем 33 отраженных броска голкипера клуба "Тампа-Бэй" Андрея Василевского не спасли его клуб от поражения в матче против "Бостона". Игра завершилась со счетом 1:2.