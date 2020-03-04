Матч Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен

Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между "Шинником" и "Уралом", запланированный на среду, не состоится. Он перенесен на другую дату.

Причина - неготовность футбольного поля на стадионе в Ярославле. Еще утром руководство уральцев заявило от том, что газон непригоден для футбола. Позже Российский футбольный союз объявил о том, что встреча перенесена, а точная дата будет названа позже.

Руководство клуба из Екатеринбурга готово играть на нейтральном поле или же провести игру на домашней арене "Урала".

"Шиннику" теперь предстоит компенсировать расходы соперника в связи с отменой матча, а ответственным за проведение соревнований в РФС - лучше следить за качеством газона на стадионах. За опытом можно обратиться в РПЛ, где к этому вопросу уже давно подходят более ответственно.