Матвиенко обеспокоена обилием рекламы вредных продуктов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала средства массовой информации создавать здоровый контент и уходить от рекламы вредных продуктов.

"На одном из заседаний Совета Федерации в нынешнем году экспертами были озвучены просто вопиющие цифры. 60 процентов продуктов питания, которые рекламировались на детских каналах, не отвечают критериям качества Всемирной организации здравоохранения", - сказала она в ходе выступления на форуме "Здоровье женщин - благополучие нации". По словам главы Совфеда, в числе "рекламных лидеров" - чипсы и сладкая газировка. Она также подчеркнула, что в прайм-тайм на телевидении "фактически отсутствует какая-либо социальная реклама".

"В зале есть представители СМИ. Коллеги, это наша общая задача: создание здорового контента", - сказала она, обращаясь к участникам форума.

В Совете Федерации, продолжила спикер, есть свой информационный ресурс, телеканал "Вместе РФ". "Мы будем его развивать, в том числе и в этом направлении. Но необходимо переломить ситуацию на всех государственных каналах, а главное - в интернет-пространстве", - считает Валентина Матвиенко.