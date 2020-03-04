Минфин сократит закупку иностранной валюты в резервы

Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в указанные сроки 6,3 млрд рублей, отмечают в ведомстве.

Минфин снова снизил закупки валюты в резервы по сравнению с прошлым месяцем. С 7 февраля по 5 марта министерство направило на эти цели 214,2 млрд рублей (или 11,3 млрд ежедневно). С 15 января по 6 февраля Минфин объявлял о ежедневных покупках валюты на 309,9 млрд рублей (18,2 млрд рублей ежедневно).

К ежедневному объему закупок добавляются еще и 2,8 млрд рублей "докупок", которые компенсируют выпавшие объемы плановых закупок из-за действия моратория Банка России на интервенции в августе-декабре 2018 года.