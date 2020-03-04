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Рубрика: В мире

Камуфляж

Минобороны России заявило: в Идлибе произошло сращивание турецких военных с террористами
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
В среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сделал знаковое заявление. Он прямо сказал, что в Идлибе "произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами". А атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы "Хмеймим" из эпизодических стали ежедневными. В Минобороны России подчеркнули, что турецкие военные, несущие службу на наблюдательных постах в провинции Идлиб, фактически сотрудничают с окопавшимися там террористами.
Турция отправила в Идлиб ударную группировку по численности как механизированная дивизия. Фото: Gettyimages Турция отправила в Идлиб ударную группировку по численности как механизированная дивизия. Фото: Gettyimages
Турция отправила в Идлиб ударную группировку по численности как механизированная дивизия. Фото: Gettyimages

На словах власти Анкары поддерживают сочинские договоренности и выполняют положения Меморандума Путина - Эрдогана. А на деле развязали настоящую войну против армии Асада. И их главными союзниками в этой войне являются даже не оппозиционные президенту Сирии силы, а боевики из недобитых террористических организаций. В первую очередь - запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", прежде известной как "Джебхат ан-Нусра".

Другая тревожная тенденция: в борьбе с режимом Асада на сторону Анкары встали страны Запада. Они развернули в своих средствах массовой информации настоящую истерию по поводу якобы спровоцированной наступлением правительственных войск Сирии на террористов "гуманитарной катастрофой" и массовым бегством населения из Идлиба.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi/File Photo
Асад заявил об общих интересах Сирии и Турции

Генерал Конашенков назвал моментом истины тот факт, что в результате ответных действий правительственных войск атаковавшие их в зоне деэскалации террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" были оттеснены на безопасную дистанцию от Алеппо и стратегической автотрассы М5.

Он напомнил: не только западные страны, но и ООН в прошлом году приветствовали подписание сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании в Идлибе зоны деэскалации. То есть территории, где противоборствующие стороны не ведут друг против друга боевых действий. Ключевой договоренностью соглашения и дополнительного меморандума были обязательства Анкары по размежеванию и выдавливанию террористов от внешних границ зоны на глубину 15-20 км и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений.

"Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками "Хайят Тахрир аш-Шам", "Исламской партии Туркестана" и "Хорас ад-Дин" всех боевиков "умеренной оппозиции" на север, к турецкой границе", - заявил Конашенков. И сделал вывод о том самом сращивании контролируемой боевиками территории с турецкими наблюдательными постами.

Пока накалялась обстановка, все это время никого в Европе и США не интересовали реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба. Как и причины демонстративного невыполнения Турцией своих обязательств. Остались без ответа все официальные запросы России в ООН и западные страны - кто именно завозит гуманитарную помощь через турецкую границу и почему практически вся она достается не беженцам, а террористам. "Мы слышали только причитания о необходимости "во что бы то ни стало сохранить сочинские соглашения", - сказал Конашенков.

В Минобороны России подчеркнули, что турецкие военные на постах в провинции Идлиб фактически сотрудничают с окопавшимися террористами

Напомнили в минобороны и о том, что в начале февраля в ответ на очередное масштабное наступление террористов не турецкие военные, а войска Асада вынуждены были претворять в жизнь сочинские соглашения о создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Боевиков запрещенных в России "Хайят Тахрир аш-Шам", "Исламской партии Туркестана" и "Хорас ад-Дин" вместе с тяжелым вооружением они отбросили вглубь зоны деэскалации. Это позволило обеспечить движение для более чем 100 тысяч мирных жителей по трассе М5 между крупнейшими сирийскими городами Алеппо и Хама. А еще - обезопасить окружающие населенные пункты от артиллерийских обстрелов.

Правительственные войска уничтожали террористов и защищали население своей страны. Кто их может в этом упрекнуть, а тем более обвинить? Но, по словам Конашенкова, с этого момента западные столицы и представители ООН обрушили на власти Дамаска громкие обвинения в якобы "военных преступлениях", "гуманитарной катастрофе" и "миллионных потоках беженцев" в Идлибе. Причем в качестве доказательств там демонстрировали фотографии из палаточного городка у турецкой границы, который был развернут несколько лет назад.

"Словно по щелчку пальца в западных СМИ все террористы Идлиба теперь превратились в якобы "представителей умеренной оппозиции". Правда, непонятно, каким образом среди якобы "умеренных" недавно был "точечно" обнаружен и уничтожен, по заявлению США, глава запрещенной в России ИГИЛ аль-Багдади? Куда на фоне этой якобы "оппозиции" делся главарь официально признанной ООН террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" аль-Джулани вместе со своими почти двадцатью тысячами головорезов в подконтрольной Турции зоне? И как относиться к недавним заявлениям аль-Джулани о совместной борьбе против сирийских войск?" - задался вопросами официальный представитель Минобороны России.

В минобороны утверждают: никто на Западе не замечает опасных действий Турции. Ведь Анкара в нарушение международного права перебросила в Идлиб ударную группировку, по численности и вооружению равную механизированной дивизии. И все это сделано под предлогом "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений". В США и Европе договорилось до того, что публичные угрозы Турции уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов называют "законным правом Анкары на оборону".

Конашенков назвал тотальным цинизмом и фальшивкой озабоченность Запада гуманитарной ситуацией в Идлибе. Более того, местное население даже не подозревало о существовании своих псевдозащитников в Европе и США. Как и о якобы направляемой в страну обильной гуманитарной помощи.

Идлиб после того, как там похозяйничали боевики, весь в развалинах. Фото: EPA
Отрава утекла

В среду российский миротворческий Центр сообщил, что в минувший вторник в ходе боев армии Асада с террористами группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в восточной части зоны деэскалации Идлиб были получены неопровержимые доказательства того, что боевики пытались организовать провокацию с использованием химоружия. Эти самые доказательства наши военные обнародуют в ближайшее время.

"В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах Серакаба и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия, 2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", - сообщили в Центре.

Опыта и навыков обращения с отравляющими веществами у террористов не было, и они нарушили герметичность одной из емкостей. В результате утечки отравы боевики получили сильные химические отравления. Подрыва боеприпаса так и не произошло, провокация не удалась.

Мнения экспертов

Сергей Липовой, председатель президиума "Офицеры России", Герой России:

- На мой взгляд, перед Эрдоганом нужно поставить жесткий ультиматум - либо он предпринимает реальные шаги по деэскалации ситуации в Идлибе, либо сирийская армия при поддержке России и Ирана самостоятельно наводит там порядок. Мы находимся в Сирии по официальному приглашению руководства республики, тогда как Турцию туда никто не звал, они - оккупанты. И должны уйти.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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А вообще нужно расстаться с иллюзиями, что Турция - наш союзник. Какой союзник, если мы с ними воевали более десятка раз за всю историю. Максимум - экономический партнер, но никак не союзник, хотя бы потому, что это страна НАТО - антироссийского, по своей сути, блока. Более того, Турция - страна агрессивная, не скрывающая своих экспансионистских намерений. Им нужен север Сирии, равно как и земли других государств, входивших когда-то в Османскую империю - они не делают из этого тайны.

Турки просто так из Сирии не уйдут - значит, нужно подвигнуть их на это, тем более, что международное право на нашей стороне.

Юрий Мавашев, директор Центра изучения новой Турции:

- Итоги договоренностей России и Турции по размежеванию оппозиции действительно, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Анкара не справилась с задачей. Вместе с тем очевидно, что без турецкого участия справиться с проблемой будет практически невозможно. Свет на ситуацию должна пролить встреча лидеров России и Турции - Путина и Эрдогана - 5 марта. При этом делать ставку на одну эту встречу недальновидно. Контакты по линии силовиков должны быть, конечно, продолжены. Это станет залогом успеха.

Подготовил Иван Петров

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