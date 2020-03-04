Минск намерен создать безопасную и экологичную атомную отрасль

Сооружение первенца атомной энергетики, по словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, поставило перед страной задачу создать безопасную, экономически эффективную и экологичную атомную отрасль. Об этом он заявил на встрече с заместителем генерального директора МАГАТЭ Михаилом Чудаковым.

Прежде всего премьер с удовлетворением отметил высокий уровень конструктивного сотрудничества Минска и агентства, которое развивается уже тринадцать лет. При этом он сделал особый акцент на обеспечении безопасности строящейся АЭС в Островце. "Все этапы, связанные с вводом ее в эксплуатацию, тщательно и последовательно выполняются. Причем Беларусь этот проект реализует совершенно открыто со многими международными партнерами", - констатировал Румас.

Принципиальным, по его словам, для белорусских специалистов является неукоснительное соблюдение всех международных обязательств в ядерной сфере и следование всем стандартам и рекомендациям МАГАТЭ. "Итоги ее оценочных миссий являются для нас важным ориентиром в работе", - добавил премьер.

Сотрудничество Минска и МАГАТЭ, резюмировал глава правительства, приобрело по-настоящему масштабный и комплексный характер. "Беларусь активно пользуется всем спектром предоставляемых международным агентством инструментов и услуг и намерена в дальнейшем продолжать эту практику", - заверил Румас, информирует БЕЛТА.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области. Пуск ее первого энергоблока запланирован в текущем году, а второго - в 2021-ом.