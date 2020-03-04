Минск: Посол России отметил важность укрепления региональных связей

Именно в этом формате, по словам посла, получают развитие контакты на уровне представителей бизнеса и аграриев, в сферах торговли, гуманитарной деятельности, образования, здравоохранения. Кроме того, "он дополняет формат межгосударственных двусторонних отношений, во многом регулирует и делает их богаче", - констатировал Мезенцев. Он выразил убеждение, что те или иные споры на уровне хозяйствующих субъектов не могут и не должны омрачать систему особых отношений, которые существуют между Беларусью и Россией.

Как уже информировал "СОЮЗ", в четверг Валентина Матвиенко проведет переговоры с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. А затем спикеры верхних палат обоих парламентов примут участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланирована встреча российского парламентария с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

"Практика межпарламентских связей двух братских стран, стремление к их углублению, обсуждение конкретных вопросов совершенствования национальных законодательств, обмен опытом и мнениями, искренний, откровенный разговор - это то, что всегда отличает встречи парламентариев, и в этот раз будет отличать визит Валентины Матвиенко, которая по-особому относится к Беларуси", - подчеркнул глава российской дипломатической миссии.

Он выразил уверенность, что визит российской делегации и обсуждение предстоящего форума станет особо важным этапом углубления межпарламентского сотрудничества, отношений в формате "регион-регион" субъектов РФ и областей Беларуси. "В прошлом году в Санкт-Петербурге Форум регионов показал значимость и востребованность межрегионального сотрудничества. Были подписаны соглашения на общую сумму $550 млн. Это значимый рубеж", - констатировал дипломат.

Он также подчеркнул неизменное внимание лидеров Союзного государства к мероприятиям межрегиональных форумов, отметив регулярность визитов в Минск руководителей российских регионов и их встречи с главой белорусского государства. "Это то, что важно ценить, уделять этому внимание", - убежден Мезенцев.

Посол обратил внимание и на единство подходов, которое руководство двух государств неизменно демонстрирует миру в оценке масштаба беспрецедентного подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, особенно на фоне участившихся попыток исказить историю. "Мы все это по-особому ценим. Это важно прежде всего для молодого поколения россиян и белорусов", - резюмировал посол.

Ожидается, что 6 марта Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Поездка на легендарный рубеж, которая пройдет незадолго до дня Великой Победы, встреча с ветеранами, по мнению дипломата, это еще одна возможность прочувствовать масштаб величия подвига советского народа.

Как уже сообщалось, осенью в белорусской столице и в области пройдут мероприятия VII Форума регионов двух стран, на котором главной темой станет историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России.