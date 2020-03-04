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МКБ вошел в число сильнейших банковских брендов в мире

Московский кредитный банк (МКБ) впервые вошел в число сильнейших банковских брендов в мире по версии международной консалтинговой компании Brand Finance. Всего в исследование вошли восемь российских банков.

Компания Brand Finance измеряет индекс силы бренда (BSI), а также оценивает относительную силу бренда на основе маркетинговых инвестиций, осведомлённости, предпочтений и удовлетворенности персонала, корпоративной репутации. Сила бренда является решающим фактором ценности бренда.

"Как показывают результаты рейтинга помимо финансовых показателей и, несмотря на бурное развитие технологий, потребители всего мира выбирают банк не только как часть своей ежедневной инфраструктуры, но и как партнера и помощника. А значит - сила бренда также влияет на решение о сотрудничестве с банком, как и другие составляющие, например, ценовые. Для нашего банка огромная честь оказаться впервые в числе мировых банковских брендов", - отметила вице-президент дирекции по маркетингу и PR Виктория Пойгина.

"На фоне экономической неопределенности впервые с финансового кризиса 2009 года совокупная ценность 500 крупнейших банковских брендов сократилась до 1,33 триллиона долларов США. Тем не менее, многие банковские бренды на развивающихся рынках демонстрируют устойчивые показатели" - отмечается в отчете Brand Finance.

МКБ фигурирует в ведущих международных финансовых рейтингах, таких как Forbes Global, Global Finance, Euromoney. В 2019 году МКБ стал единственным частным российским банком в рейтинге Forbes Global 2000, в который входят крупнейшие публичные компании мира.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга "Интерфакс-100", по итогам 9 месяцев 2019 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов. Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P. С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте: http://mkb.ru/

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский Кредитный Банк"

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