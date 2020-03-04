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Рубрика: Общество

Повседневный шик

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Модный дом Escada и его многолетний партнер, российская компания JamilCo, открыли в ГУМе магазин линии Escada Sport.
Escada Sport - игривая, более динамичная сторона Escada. Escada Sport - игривая, более динамичная сторона Escada.
Escada Sport - игривая, более динамичная сторона Escada.

Покупателям предлагается весенняя коллекция, от повседневных комплектов в стиле casual chic до платьев с принтами, а также аксессуары. Линия отражает игривую, динамичную, менее солидную сторону бренда Escada, но остается верна его ценностям. Теперь, после открытия в прошлом году магазина Escada, этот модный дом представлен в ГУМе двумя бутиками.

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