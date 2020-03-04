Модный дом Escada и его многолетний партнер, российская компания JamilCo, открыли в ГУМе магазин линии Escada Sport.

Покупателям предлагается весенняя коллекция, от повседневных комплектов в стиле casual chic до платьев с принтами, а также аксессуары. Линия отражает игривую, динамичную, менее солидную сторону бренда Escada, но остается верна его ценностям. Теперь, после открытия в прошлом году магазина Escada, этот модный дом представлен в ГУМе двумя бутиками.