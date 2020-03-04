Москвич выиграл в лотерею 17 миллионов рублей

Новости

В Петрозаводске грабителя ночного бара нашла овчарка Вальда 16:48
В МИД России озабочены обострением разногласий в Боснии и Герцеговине 16:45
В Москве задержана банда, грабившая пенсионеров 16:44
Греф назвал профессии будущего 16:40
Huawei планирует построить в РФ единое цифровое пространство 16:29
На Кубани отправят под суд дебошира, избившего девушку в тире 16:28
Грузовик повредил эстакаду с газопроводом в Дзержинске 16:27
Коронавирус обнаружили у чиновника Евросоюза 16:26
Виктория Исакова рассказала о смерти трехмесячной дочери 16:22
Лавров пообещал помочь Ирану в борьбе с коронавирусом 16:21
В Твери разоблачили террористическую ячейку 16:19
Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе 16:13
На Дону мужчина из пневматики застрелил соседскую собаку и кота 16:13
Матч Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен 16:11
Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе 16:06
Путин обсудит поправки в Конституцию с руководством фракций 16:04
В Ингушетии ликвидировали боевика 16:03
Крымскую трассу "Таврида" украсит "лавандовый пояс" 16:00
В Челябинске на АЗС взорвался автобус 16:00
Как можно случайно "убить" мотор, заменив масло 16:00
В Петербурге этническую ОПГ задержали за похищение человека 15:52
ВОЗ рассказала, кто в первую очередь рискует стать жертвой коронавируса 15:52
Осужденный за взятки экс-глава ГИББД Мордовии освободился по УДО 15:44
Компания Boeing представила проект перспективного боевого вертолета 15:44
BMW вывела на прогулку новую "семерку" 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 15:30
Рубрика: Общество

Москвич выиграл в лотерею 17 миллионов рублей

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня житель Москвы выиграл в лотерею "12/24" 17,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе "Столото".

Фото: iStock
Мошенники воровали деньги с банковских карт участников онлайн-лотереи

За всю историю лотереи выигрыш 17 789 090 рублей оказался крупнейшим. Условия розыгрыша таковы, что надо либо угадать все 12 выпавших чисел, либо не угадать ни одного. Москвич угадал всю выпавшую комбинацию. Он станет обладателем крупнейшего приза за всю историю лотереи. Пока победитель не пришел за выигрышем.

Напомним, что в начале года жительница Подмосковья выиграла в "Русское лото" миллиард рублей.

Общество Ежедневник

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2"
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье