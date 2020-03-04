Москвич выиграл в лотерею 17 миллионов рублей

Сегодня житель Москвы выиграл в лотерею "12/24" 17,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе "Столото".

За всю историю лотереи выигрыш 17 789 090 рублей оказался крупнейшим. Условия розыгрыша таковы, что надо либо угадать все 12 выпавших чисел, либо не угадать ни одного. Москвич угадал всю выпавшую комбинацию. Он станет обладателем крупнейшего приза за всю историю лотереи. Пока победитель не пришел за выигрышем.

Напомним, что в начале года жительница Подмосковья выиграла в "Русское лото" миллиард рублей.