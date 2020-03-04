Транспорт

Можно ли россиянину со своими правами ездить по Беларуси на зарегистрированном там автомобиле?

"Ко мне на месяц приезжает подруга из Астрахани. Хочет посмотреть Беларусь. Могу ли я предоставить ей свой автомобиль? У нее есть российское водительское удостоверение международного образца. Какие документы ей необходимо при себе иметь в случае поездок на моем автомобиле по Беларуси? Ольга Андрусевич, Минск".

Согласно статье 5 Закона "О дорожном движении" от 5 января 2008 года, граждане, временно пребывающие или временно проживающие в Беларуси, имеют право управлять механическими транспортными средствами, самоходными машинами на территории страны при наличии действительного водительского удостоверения, выданного иностранным государством. Документ должен соответствовать требованиям Конвенции о дорожном движении, подписанной в Вене 8 ноября 1968 года. Такое же право дают действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством и составленное на одном из государственных языков Беларуси, либо действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством и сопровождаемое заверенным в установленном порядке переводом текста водительского удостоверения на один из государственных языков Беларуси.

Люди, переехавшие на постоянное жительство в Беларусь и имеющие действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, считаются не имеющими права управления автомобилем на территории Беларуси по истечении 90 дней с даты выдачи им паспорта гражданина Беларуси или вида на жительство до получения водительского удостоверения в Беларуси.

Водитель должен иметь при себе водительское удостоверение, технический паспорт, страховку, чтобы при случае необходимости передать для проверки сотрудникам ГАИ.