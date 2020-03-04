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04.03.2020 17:41
Рубрика: Культура

Мулан осталась без возлюбленного из-за движения #MeToo

Текст: Мария Шепталова
Фото: Kinopoisk.ru Фото: Kinopoisk.ru
Фото: Kinopoisk.ru

В новом фильме "Мулан", который станет ремейком знаменитого диснеевского мультфильма 1998 года, зрители не увидят одного из главных героев - капитана Ли Шанга, который был возлюбленным главной героини. И все ради того, чтобы соответствовать требованиям набирающего популярность движения #MeToo.

Продюсер фильма Джейсон Рид объяснил, что вместе него в фильме появятся два новых персонажа: командир Тун заменит Мулан отца и станет для нее наставником на протяжении фильма, Хонхэй станет ее соратником в армии.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам новозеландского актера Йосона Ана, который играет Хонхэя, его персонаж будет спокойным, благородным и наблюдательным, он не сразу найдет общий язык с Хохэеем, но к концу фильма они станут настоящими друзьями.

Продюсер, которого цитирует Сolloder, заявил, что во времена движения #MeToo наличие командира, который одновременно является возлюбленным, - очень неудобно и даже неуместно.

А вот фанаты популярного мультфильма настроены весьма категорично. Они искренне недоумевают, как фильм обойдется без самого красивого мужчины, который был не просто умелым воином, но и одним из главных действующих лиц, от которого зависело развитие сюжета.

Совсем скоро мы узнаем, удастся ли создателям фильма угодить всем. В США премьера фильма "Мулан" запланирована на март 2020 года. Главную роль исполнит китайская актриса Лю Ифэй.

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