Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма "Мулан"

На YouTube-канале "Disney Россия" премьерован новый дублированный трейлер очередного диснеевского ремейка - "Мулан". Крайне серьезного, без всяких там веселых песенок и смешных дракончиков, создаваемого с большим вниманием и уважением к китайской культуре. Потому что китайский рынок приносит большие деньги, а Disney большие деньги очень любит.

Сомневаться в серьезности, внимании и уважении ролик не позволяет: все очень мрачно, пафосно и аутентично. Ведь именно этого все ждут от переделки детского мультика, не правда ли?

Сюжет примерно тот же: боевитая китайская девушка притворяется мужчиной, чтобы воевать.

В ролях: Лю Ифэй, Донни Йен (серия "Ип Ман"), постаревший герой боевиков Джет Ли, Гун Ли "Мемуары гейши" и другие.

Режиссер - Ники Каро.

Российская премьера - 26 марта.

А вот наши отзывы на уже вышедшие в текущем году диснеевские ремейки: "Король лев", "Аладдин", "Дамбо".