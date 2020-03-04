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04.03.2020 12:36
Рубрика: Общество

На 98-м году жизни скончался адмирал флота Алексей Сорокин

Текст: Александр Степанов

В Москве в возрасте 97 лет умер адмирал флота, участник Великой Отечественной войны Алексей Сорокин. Об этом в среду сообщили в Клубе военачальников Российской Федерации.

В организации отметили, что адмирал скончался в военном госпитале имени Мандрыко 4 марта 2020 года "после тяжелой и продолжительной болезни".

Сорокин будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. О дате похорон будет сообщено позднее.

Алексей Сорокин родился 28 марта 1922 года. Он был участником Великой Отечественной войны. В 1952 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. C 1964 года проходил службу на Тихоокеанском флоте. С 1973 года он занимал должность начальника политуправления Северного флота. В 1980 назначен начальником политического управления ВМФ, а в 1981 году - первым заместителем начальника Главного политического управления.

Алексей Сорокин награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Почета, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, Ленина, другими наградами.

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