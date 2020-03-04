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Назван самый популярный смартфон 2020 года в России. Он стоит 11500 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
04.03.2020,  
13:43
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

"Яндекс.Маркет" назвал пять смартфонов, которые стали самыми популярными среди пользователей сервиса в январе и феврале наступившего 2020 года. Лидером стал Xiaomi Redmi Note 8T - самый дешевый аппарат новой линейки, оснащенный модулем NFC для бесконтактных пла

Смартфон Redmi Note 8T. Фото: Xiaomi

По данным того же "Яндекс.Маркета", он стоит в России от 11500 рублей за конфигурацию 4/64 Гб (именно эта модель привлекла наибольший интерес покупателей).

Второе место также досталось смартфону Xiaomi - более мощному экземпляру из прошлогодней линейки Redmi Note 8 Pro с 4/64 Гб памяти. Третье, четвертое и пятое места достались смартфонам Samsung Galaxy A50 на 64 Гб, а также iPhone 11 на 64 и 128 Гб памяти.

Годом ранее на первом и втором местах рейтинга находились Redmi Note 5 и Redmi 6A.

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Фото: iStock
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