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Рубрика: В мире

Не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе в Южной Корее

Мощный взрыв прогремел на заводе Lotte Chemical в Южной Корее. Пострадали не менее 26 сотрудников предприятия. Двое находятся в тяжелом состоянии.

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Инцидент произошел в городе Сосан в три часа ночи по местному времени. На месте ЧП начался пожар, на борьбу с которым были направлены 240 человек и 38 единиц техники. К 5:12 возгорание удалось локализовать, сообщает местный телеканал YTN.

Взрыв повредил строения, находящиеся в радиусе 30 километров от самого завода. В зданиях выбиты стекла, у некоторых отвалились куски фасада. Местные жители рассказали о колебании почвы, как при землетрясении.

По предварительным данным, взрыв прогремел в помещении, где при высоких температурах растворяют вещество для производства различных химических продуктов.

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