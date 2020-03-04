Россия не поддержала идею о дополнительном сокращении добычи нефти

Россия не подержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на заседании мониторингового комитета ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах.

В сообщении агентства говорится, что глава Минэнерго России Александр Новак покинул заседание незадолго до его завершения. На встрече обсуждался вопрос о дополнительном снижении производства нефти странами, участвующими в соглашении общим объемом - 1,5 млн баррелей в день.

На заседании также присутствуют главы энергетических ведомств Казахстана, Нигерии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира, ОАЭ, Анголы, а также заместитель министра энергетики Ирака. Помимо России, предложение ОПЕК+ не поддержал Казахстан.

Сейчас общие объемы сокращения составляют 1,7 млн баррелей в сутки. Основная тяжесть его приходится на Саудовскую Аравию - почти 500 тыс. баррелей в сутки. На втором месте Россия с квотой 300 тыс. баррелей.

По мнению специалистов, увеличение квоты сокращения для нашей страны станет весьма болезненным, поскольку добычу придется снижать на уже действующих месторождениях вплоть до их полной остановки. Ранее Россия выполняла условия соглашения, в большей мере сдерживая запуск новых проектов, а также благодаря исключению из квот добычи газового конденсата. Последнего удалось нашей стране достичь на встрече в Вене в декабре прошлого года, когда квота России была увеличена на 70 тыс. баррелей в сутки.

Большинство экспертов считает, что все страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, поддержат его продление. Но им необходимо принять общее решение об объемах дополнительного снижения производства, чтобы успокоить мировой нефтяной рынок.