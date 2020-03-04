Новое видео уничтожения сирийского "Панциря-С1" может оказаться фейком

Размещенное в Сети новое видео атаки турецким БПЛА самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывает подозрения. Есть мнение, что мы имеем дело с очередной фальшивкой.

#BREAKING

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV — Clash Report (@clashreport) March 3, 2020

Многих из тех, кто видел эти кадры, обратил внимание, что нам демонстрируют смонтированную запись. Поначалу там действительно запечатлен ЗРПК, затем уже с другого ракурса демонстрируется взрыв трудно опознаваемого объекта. И если на других видео, как правило, показываются последствия попадания, то здесь все резко обрывается.

Также многие наблюдатели заметили, что оставленные на земле следы от колес в первой и во второй части "репортажа" также различаются.

Это уже второе "уничтожение" "Панцирь-С1" за последнее время. В первом случае, как оказалось, "роль" российской машины сыграл франко-германский Roland. Причем есть мнение, что под видом нового инцидента нам показали старые испытания высокоточного оружия, проведенного на одном из натовских полигонов.

Российские ЗРПК уже неоднократно уничтожали беспилотники в Сирии и Ливии. В ответ их "выводят из строя" с помощью подобных фейков.

Необходимо отметить, что российский комплекс в июне 2012 года сбил вторгшийся в воздушное пространство САР турецкий разведывательный F-4 Phantom II.