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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хорошее не забывается

Коллектив села Нежитино Костромской области поздравляет с юбилеем обозревателя "Российской газеты" Анатолия Юркова
Сегодня наш коллега, обозреватель "Российской газеты", известный публицист и обладатель высшей награды Союза журналистов "Золотое перо России" Анатолий Юрков отмечает замечательный юбилей - ему 85 лет. Немало добрых дел за его плечами. Так, в частности, в годы работы главным редактором "РГ" Юрков от имени газеты организовал строительство новой школы в селе Нежитино Костромской области вместо той, которая, к несчастью, тогда сгорела. И вот телеграмма:

"Уважаемый Анатолий Петрович! В ваш юбилейный день рождения дружный школьный коллектив из села Нежитино Макарьевского района решил напомнить о себе. В наших сердцах хранится искорка благодарного огня, зажженная вами, уже, можно сказать, в далеком 1997 году, когда беда пришла в наше небольшое село. Горела школа… И вместе с ней горели наши надежды и планы по развитию и процветанию Нежитинского края. Акция, организованная "Российской газетой", стала спасительным кругом для нашего села, для родителей и всего школьного коллектива.

Ваш нравственный порыв - добрый пример для всех нас, ваш профессионализм - ориентир подрастающему поколению. Мы с искренней благодарностью поздравляем вас с прекрасным юбилеем. Пусть в вашей жизни будет много света,тепла и радости. Пусть будет крепким здоровье, уютным семейный очаг, чистым небо над головой,приятным общение,успешным любое дело!

Всех благ вам и вашим близким!"

Коллектив Нежитинской школы.

Нежитинская средняя общеобразовательная школа
Общество СМИ и соцсети "Российская газета" Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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