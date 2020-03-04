Офисная недвижимость стала самым популярным сегментом для инвестиций

Совокупный объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2019 года достиг 4,43 миллиарда долларов, увеличившись за этот период на 19%. Такие данные приводятся в отчете международной консалтинговой компании Knight Frank.

Лидером оказался сектор офисной недвижимости - на него пришлось 33% от общего объема привлеченных инвестиций. Следом расположились два сегмента - торговая недвижимость (27% привлеченных средств) и площадки под девелопмент (23%).

"В 2019 году основные показатели рынка инвестиций в недвижимость России демонстрировали рост. В 2020 году ожидаем органический рост рынка и увеличение общего объема инвестиций на 5-7% на фоне крупных сделок в сегментах офисной, торговой и складской недвижимости", - прокомментировал управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.

Вместе с тем в компании отмечают: несмотря на увеличение объема инвестиций, средний объем сделки сократился. В 2019 году он составил 51,5 миллиона долларов. Для сравнения, в 2018 году эта цифра была равна 69 миллионам долларов.

В 2019 году общий объем мировых инвестиций в коммерческую недвижимость составил 996 миллиардов долларов. Из этой суммы - 333 миллиарда вложили частные инвесторы. Это на 5% больше, чем в 2018 году. Еще 461 миллиард долларов пришелся на институциональных инвесторов.

Наиболее востребованным сегментом стали апартаменты - было вложено 122 миллиарда долларов. На офисы пришлось 85 миллиардов. Инвестиции в ретейл и складскую недвижимость составили 45 и 42 миллиарда долларов соответственно.