ОНФ представил сайт для видео в поддержку поправок в Конституцию

Россияне могут высказаться в поддержку поправок в Конституцию на сайте мояконституция.рф, который презентовал в среду Общероссийский народный фронт (ОНФ).

"Благодаря проекту граждане могут снять короткий видеоролик, в котором расскажут о наиболее важной, по их мнению, поправке, а также загрузить его на наш ресурс", - рассказала замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

По ее словам, после модерации видео появятся на сайте, и там можно будет проголосовать за понравившиеся работы. Первой тройке лидеров народного голосования ОНФ даст возможность выступить и на других публичных площадках: в парламентах регионов, на телевидении. Авторы самых популярных видео станут известны 21 апреля.

Активные участники голосования, которые соберут наибольшее количество лайков в соцсетях, получат специальные футболки, посвященные поправкам в Конституцию. Итоги конкурса репостов будут подводить 15 апреля.