Опубликовано расписание матчей нашей сборной в Лиге наций

Стало известно расписание матчей сборной России по футболу в Лиге наций сезона 2020/21.

Ранее в Амстердаме состоялась жеребьевка турнира, по итогам которой команда Станислава Черчесова попала в одну группу с турками, венграми и сербами. Эти сборные выступят в третьем квартете дивизиона "В".

В первом туре 3 сентября Россия примет Сербию. С ней же наши игроки встретятся в заключительный день Лиги наций 17 ноября. Встречи с венграми пройдут 6 сентября (в гостях) и 12 октября, с турками - 9 октября (дома) и 14 ноября.

В предстоящем розыгрыше Лиги наций участники соревнований разыграют две путевки на чемпионат мира-2022 в Катаре. Право сыграть в стыковых матчах за выход на первенство планеты получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).