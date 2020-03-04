Осужденный на 13 лет тюрьмы каталонский политик начал преподавать

Бывший заместитель главы Женералитата и лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас, осужденный на 13 лет лишения свободы за организацию референдума о независимости, получил возможность временно покидать стены тюрьмы и начал преподавать. Как пишет El Pais, во вторник он прочитал первую лекцию в частном университете в городе Вик неподалеку от Барселоны. Его слушателями стали около 50 студентов.

Согласно решению администрации тюрьмы Льедонерс, где Жункерас отбывает наказание, он может покидать пределы пенитенциарного учреждения трижды в неделю на шесть часов. Ранее такой возможности добились еще шесть каталонских политиков (из девяти, осужденных за организацию референдума). В волонтеров превратились бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель и экс-советник по вопросам труда Долорс Басса. Им разрешили на три дня в неделю выходить из тюрьмы, чтобы заботиться о своих матерях. Волонтерами стали и лидеры двух общественных движений, выступающих за отделение Каталонии от Испании, Жорди Санчес (национальная ассамблея Каталонии) и Жорди Куишар ("Омниум культурал"). Первому разрешено на три дня в неделю покидать тюрьму, чтобы работать в качестве волонтера, второму - на пять. Экс-министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн теперь бесплатно оказывает юридические услуги. А бывший советник по иностранным делами Рауль Ромева нашел себе местечко в одном частном объединении, изучающем Дейтонские соглашения (положившие конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992-1995 годов).

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии, несмотря на запрет конституционного суда Испании, прошел референдум о независимости. За отделение проголосовали около 90 процентов пришедших на избирательные участки. После того как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы. Лидеры националистов были арестованы и через два года осуждены на длительные сроки (правда, экс-глава Женералитата Карлос Пучдемон и несколько его советников бежали за границу и до сих пор скрываются от испанского правосудия).