Отца Филиппа Киркорова объявили в розыск

Судебные приставы начали исполнительные производства в отношении 87-летнего Бедроса Киркорова. Популярные паблики утверждают, что разыскиваемый - отец эстрадной звезды Филиппа Киркорова.

Насколько можно судить по базе данных Федеральной службы судебных приставов, Киркоров-старший не оплатил восемь штрафов ГИБДД. Из них самые свежие датированы 14 февраля 2020-го, остальные - прошлым годом. В основном это взыскания по 500 рублей, один штраф на тысячу и еще один на 2 тысячи рублей. Всего за отцом певца числится штрафов на 6 тысяч рублей.

Если пожилой болгарин не хочет проблем с федеральной службой, ему предлагается обратиться к приставу Топтыгиной.