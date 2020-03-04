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04.03.2020 12:47
Рубрика: Власть

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом. Необходимые для защиты президента Владимира Путина меры выполняются - это обычные предосторожности, доступные всем гражданам. Об этом заявили в Кремле.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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"В Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом", - возразил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, делается. На самом деле, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане", - заметил представитель Кремля.

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