Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом. Необходимые для защиты президента Владимира Путина меры выполняются - это обычные предосторожности, доступные всем гражданам. Об этом заявили в Кремле.

"В Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом", - возразил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, делается. На самом деле, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане", - заметил представитель Кремля.