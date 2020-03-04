Почему в Конституции необходима поправка о русском языке

Одной из самых интересных и важных поправок в Конституцию стала поправка о русском языке. О том, что она никак не ущемит родные языки народов России, а также зачем она нужна в принципе, "РГ" обсуждает с ведущими экспертами по национальной политике и теми, кто принимал участие в ее продвижении.

"Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов" - так в новой редакции планируется закрепить статус русского языка в 68-й статье Конституции. Но русский язык и до этого был государственным языком?

Маргарита Лянге, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ:

- Да, этот статус и так закреплен в законе о языке. Что отражает реальность: русский язык в мировой иерархии - один из пяти мировых языков, а в России - государственный язык и язык межнационального общения. Но чтобы мы м дальше были единым целым и могли друг друга понимать, нужен один язык. Исторически так сложилось, что таким языком является русский язык. Недавно казалось, что это само собой разумеется. Но мир меняется, сомнению подвергаются даже аксиомы. Поэтому, чтобы не повторить библейскую историю о Вавилонской башне. Русский необходимо охранять - закрепить в Конституции его статус как связующую нас сущность.

Уточнение поправки "как язык государствообразующего народа" не может понизить статус и права других народов?

Светлана Смирнова, председатель Ассамблеи народов России, член рабочей группы по подготовке предложений поправок в Конституцию:

- Это необоснованные страхи. Русские составляют 82 процента населения страны. Они по факту объединяющий народ. Оглянитесь на историю: русские всегда были системообразующим народом государства. Благодаря его объединяющей роли мы имеем этнокультурное и языковое многообразие. У нас 193 народа говорят на 277 языках и диалектах, а 100 языков изучаются в системе образования. Еще поэтому русский язык как маркер - он объединяет не только народы, но и языки и стал языком государствообразующего народа.

Кстати, у нас не было и нет ассимиляции разных народов, как, например, во Франции и других странах Европы. Теперь же ассимиляционные и дискриминационные меры по отношению к родным языкам просто невозможны: поправки в Конституцию гарантируют право на сохранение родного языка, его изучение и развитие.

Хаути Сохроков, президент Международной Черкесской Ассоциации:

- Национальные республики согласно поправке вправе устанавливать свои государственные языки. Во второй части 68-й статьи подчеркнуто: "...В органах госвласти, местного самоуправления, государственных учреждениях республик они (родные языки. - "РГ") употребляются наряду с государственным языком РФ". То есть родные языки равны по статусу с русским в республиках. Что еще одна, уже конституционная гарантия сохранения родных языков. Чего, кстати, раньше не было.

Русский язык как маркер - он объединяет не только народы, но и языки, еще поэтому он стал языком государствообразующего народа

Тогда откуда берутся разговоры о том, что поправка о статусе русского языка "ущемит родные языки" народов страны?

Петр Тултаев, мэр Саранска, председатель Ассоциации финно-угорских народов России:

- Я вырос в селе, где половина мордвы и половина русских. Мы все говорили на русском. Русификация? Но у нас в семье и роду - интернационал. У меня, моих братьев и сестер в родичах - дагестанец, мордва, башкиры, разумеется, русские и татары. И если бы не русский язык - как нам родниться? Это я к тому, что кавказская, татарская, мордовская, да какая угодно российская культура, давно стала частью великой русской культуры, а русский язык - ее фундаментом. Ну как любой из "кирпичиков" этой культуры вынуть?

Еще есть опасения, что большой русский язык "задавит" все другие.

Маргарита Лянге, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ:

- Речь не идет о доминировании. Да, русский язык является родным для этнического большинства граждан России и единым языком для всех народов страны. Но это его разные функции.

Суть путаницы начинается тогда, когда говорят, что родной язык одного из народов становится доминирующим. Однако две разные функции русского языка разведены и в системе образования. Уроки русского как родного связаны с изучением глубинных культурных ценностей.

А русский государственный, как язык межнационального общения, должен и изучается всеми гражданами. Его нужно охранять, но это не означает ущемления чьих бы то ни было прав и вымывания других языков из нашей общей культурной палитры. Наоборот, в стране сейчас создается письменность и система обучения на основе кириллицы для языков, на которых говорят даже 500-600 человек. То есть в культурном пространстве мира прибавляются языки благодаря русскому языку.

Цитата

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа:

"Нас в мире узнают по Толстому, Достоевскому, Чайковскому, Щедрину, Солженицыну, Станиславскому, Гамзатову, Искандеру, Темирканову, Гергиев, Лихачёву, Гранину. Поэтому мы предложили поправку к Конституции, о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа РФ, поддерживается и охраняется государством".