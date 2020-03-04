В 2020 году исполнится пять лет, с тех пор, как республика официально стала участником Евразийского экономического союза. Что вхождение в ЕАЭС дало экономике страны? На этот и другие вопросы в интервью "РГ" ответил известный государственный деятель, депутат парламента от фракции "Кыргызстан", председатель политической партии "Кыргызстан" Канатбек Исаев.

Канатбек Кедейканович, почти пять лет назад Кыргызстан вошел в Евразийский экономический союз. Наверное, уже можно подводить первые итоги нахождения республики в интеграционном объединении. В экспертном и деловом сообществах КР сегодня нет однозначного мнения - одни говорят, что благодаря ЕАЭС экономика страны активно развивается, другие с ними категорически не согласны. Какой точки зрения придерживаетесь вы?

Канатбек Исаев: Лично для меня нет никаких сомнений: решение о вхождении Кыргызстана в Евразийский экономический союз, об экономической интеграции с нашими стратегическими партнерами, прежде всего с Россией и Казахстаном, было исторически правильным. Это то решение, которое необходимо было принимать, как говорят, еще вчера. ЕАЭС предоставил широкие возможности для развития экономики республики. Другой вопрос, что мы эти возможности не используем в полной мере.

Подробнее об этом, пожалуйста.

Канатбек Исаев: Вот смотрите. С 2016 по 2018 годы Армения увеличила торговлю с другими участниками ЕАЭС на 52 процента, Казахстан - на 42, Беларусь - на 41, Россия - на 30, а Кыргызстан - всего на 8,6 процента. Почему Армения, население которой в два раза меньше, чем у нас, у которой нет общих границ со странами союза, оказалась столь успешна? На мой взгляд, потому, что грамотно распорядилась возможностями, предоставленными интеграционным объединением.

Что мешает Кыргызстану сделать то же самое?

Канатбек Исаев: Я общался со многими чиновниками из управленческих структур ЕАЭС. Они говорят, что Кыргызстан не презентует качественные инвестиционные проекты, которые заслуживали бы внимания и финансовой поддержки. Наши инициативы "сырые", нуждаются в серьезной доработке. Неприятно звучит? Конечно, да. Особенно для нашего правительства. Кто виноват? Только мы сами.

А проблема "барьеров" на границе, которые время от времени выставляет Казахстан, препятствуя таким образом свободному передвижению товаров в рамках ЕАЭС? В таких ситуациях чиновники должны работать на опережение, быстро. Если выясняется, что один участник союза применяет в отношении другого меры, не прописанные в договоре, необходимо активно выходить на совместные площадки, бить во все колокола, обращаться за помощью к президенту КР, чтобы он мог обсудить спорные вопросы уже на своем уровне с главами других государств. Проблемы следует решать именно так.

Нашим чиновникам следует переформатироваться из вечных просителей в настоящих добытчиков. Слышу, как чиновники жалуются, что их притесняют на совещаниях рабочих групп ЕАЭС. Хочется сразу же ответить: зарабатывать на хлеб непросто, а зарабатывать на хлеб народу еще тяжелее! Поэтому они должны отстаивать свои права, спорить, парировать и приходить к наиболее выгодным и эффективным решениям, а не избирать тактику "мяч на их стороне" и просто ждать. Поэтому наши союзники во многом нас опережают, хотя стартовые позиции в ЕАЭС были одинаковыми.

Один из заметных плюсов ЕАЭС - свободное перемещение между пятью странами трудовых мигрантов. В России, по разной информации, работает от 700 тысяч до миллиона кыргызстанцев. Есть ли у республики в данный момент возможности вернуть этих людей на родину, обеспечить их работой с достойной зарплатой?

Канатбек Исаев: Именно в данный момент такой возможности нет. Кыргызы очень сильно привязаны к своей родине, земле, родственникам. Отрыв от всего этого происходит только из-за безысходности, по причине тяжелого финансового положения. К сожалению, экономическая ситуация в республике сегодня такова, что люди вынуждены уезжать на заработки за рубеж. Изменить это в одночасье невозможно. Но сидеть сложа руки и просто наблюдать за происходящим, конечно, тоже нельзя. По крайней мере, необходимо помогать трудовым мигрантам. Ведь они ежегодно переводят в республику более двух миллиардов долларов. Это почти треть ВВП страны, внушительная сумма. Но несмотря на преференции для наших соотечественников в странах союза, они все-таки не находятся в равных условиях с гражданами государств, на территории которых трудятся. И это вынуждает кыргызстанцев менять гражданство, в связи с чем возникает огромная проблема.

Какая?

Канатбек Исаев: Смена гражданства, как вы понимаете, приводит к лишению важных прав. К примеру, человек не может больше голосовать на выборах в КР. Учитывая высокий уровень политизированности большинства кыргызстанцев, их желание участвовать в политической жизни республики вне зависимости от места проживания, этот момент очень важен. Я много встречался с трудовыми мигрантами. Этот вопрос, равно как и вопрос приобретения недвижимости мигрантами в КР, их сильно волнует. Решение есть. Необходимо ввести институт двойного гражданства с Российской Федерацией, так как на территории РФ трудится подавляющее большинство кыргызстанцев. Наша партия, которая имеет свою фракцию в парламенте, уже приступила к реализации данной инициативы, скоро вы увидите результат. Мы обязательно доведем дело до логического завершения. Наши соотечественники за рубежом обязаны иметь те же права, что и все граждане, вне зависимости от их постоянного местопребывания и наличия второго гражданства. Это их конституционное право.

От проблем внешних обратимся к делам внутренним. Президент КР Сооронбай Жээнбеков объявил 2020-й годом цифровизации и развития регионов. На ваш взгляд, это те направления, которые действительно требуют особого внимания государства в ближайшее время?

Канатбек Исаев: Кыргызстанцы мигрируют не только за рубеж, но и внутри страны - из сельской местности в крупные города. Сегодня это весьма болезненная тема, а значит, важная. Главное в развитии регионов - создать рабочие места в отдаленных районах, селах, для чего есть хорошие возможности. Благодаря реализации национальной программы президента Сооронбая Жээнбекова по поддержке регионов в областях Кыргызстана аккумулируется много финансовых и инвестиционных средств. Не только государственных, но и частных, поступающих в том числе от трудовых мигрантов. На эти деньги строятся дороги, мосты, социальные объекты, открываются различные предприятия, как малые, так и крупные. Государство не должно безучастно наблюдать за подобными процессами, оно должно помогать реализовывать проекты в регионах, способствуя тем самым развитию областей республики.

Цифровизация - явление чрезвычайно полезное и значительно упрощающее жизнь как населения, так и бизнеса. В республике взаимоотношения государства и деловых кругов в режим онлайн переводят не первый год. Но постоянно что-то мешает. Хотя плюсы от электронного формата работы более чем очевидны...

Канатбек Исаев: Давайте рассмотрим тему цифровизации госорганов на примере фискализации налоговых процедур. Я знаю об этом не понаслышке, так как сам являюсь выходцем из этой системы. Потенциал в плане получения в результате дополнительных средств для бюджета страны огромен. Однако реальных действий нет до сих пор. Подавляющее большинство предпринимателей по-прежнему недоплачивают налоги. Эта и есть та самая теневая экономика. Я изучал опыт России, где в сфере налогообложения были достигнуты большие успехи. До того как действующий премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу, доля налогов в доходах государства составляла 39 процентов. После она выросла до 63. Увеличение почти в два раза. За счет чего? За счет успешного администрирования, за счет той самой фискализации, когда налоговики и предприниматели взаимодействуют в режиме онлайн. Если бы такая система работала у нас, то собираемость налогов в стране выросла бы минимум в два раза. Но пока у бизнеса, в том числе и крупного, есть возможность платить государству меньше. При этом очень важно, чтобы фискализация была справедливой, нужно найти баланс, для некоторых направлений пересмотреть налоговые ставки в пользу бизнеса, а там, где идут масштабные сокрытия, можно поступать предельно жестко.

Какие основные направления развития экономики страны вы лично видите?

Канатбек Исаев: В первую очередь, необходимо сделать нахождение республики в Евразийском экономическом союзе максимально успешным и результативным. Кыргызстан должен быть эффективным партнером. Да, наша страна является полноправным участником ЕАЭС. На бумаге это так, но на практике... Партнеры по объединению не замечают экспортные возможности страны, отечественных предприятий. Причина - отсутствие инициатив с нашей стороны. Взять ту же сельхозпродукцию. Часто на внутренних границах союза разворачивают грузовики с овощами и фруктами из Кыргызстана. Почему это происходит? Совсем не потому, что кому-то просто так что-то не понравилось. У перевозчиков нет сертификатов, подтверждающих качество товара, его происхождение и так далее. Очевидная недоработка нашего правительства, которое должно плотнее сотрудничать с сельхозпроизводителями, объяснять им требования ЕАЭС в отношении документов для экспорта, предлагать помощь, возможно даже в каких-то вопросах действовать жестче. Экспортный потенциал республики, подчеркну, высок.

Знаете, мы в ЕАЭС практически с момента основания, но до сих пор наши чиновники не удосужились выпустить и донести до населения хотя бы один информационный материал о возможностях, которые открывает ЕАЭС для простых бизнесменов, для граждан нашей страны. А ведь это несложно. Есть телевидение, есть радио, газеты, все в наличии. Вот, вы, к примеру, хоть что-то слышали о таких возможностях? Уверен, что лишь поверхностно. А в Армении открываются специальные центры в регионах, которые не просто разъясняют, но еще и помогают населению правильно экспортировать товары, заниматься бизнесом в рамках ЕАЭС. Почему бы не перенять успешный опыт стран-партнеров?

Другая приоритетная сфера - отечественная гидроэнергетика. В стране есть все условия для ее активного развития, для привлечения инвестиций и реализации масштабных проектов. Энергетические возможности страны нужно увеличивать, что, в свою очередь, позволит развивать не только промышленность республики, но и экспортный потенциал страны.

Ключевой вопрос

Продолжится ли в 2020 году увеличение заработной платы работников бюджетной сферы республики?



Канатбек Исаев | В конце 2019-го по инициативе президента Кыргызстана на 30 процентов выросла зарплата учителей. Это ощутимая прибавка, причем не последняя. Глава государства уже поставил перед правительством задачу найти деньги на дальнейшее увеличение зарплат. Я думаю, что это можно сделать путем повышения доходной части бюджета, оптимизации расходов госказны. Я бы хотел, чтобы правительство перешло на принцип "чем меньше тратить, лучше больше зарабатывать!" Тем более что на социально уязвимой части населения экономить нельзя ни в коем случае. Поэтому президент четко дал установку правительству увеличить доходную часть, и правительство обязано не ждать у моря погоды, а искать попутный ветер.