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04.03.2020 07:31
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Популярная тренировка оказалась бесполезной для сжигания жира

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Университета Бригема Янга в США решили проверить, помогут ли десять тысяч шагов в день, если выполнять простую тренировку регулярно, избавиться от лишних килограммов. Результаты оказались для многих неожиданными.

Фото: iStock
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Напомним, автором достаточно старой методики, согласно которой следует проходить не менее десяти тысяч шагов ежедневно, является японский врач Йосиро Хатано. Предполагается, что регулярная ходьба поможет сжечь лишний жир или предотвратить набор веса.

В рамках нового эксперимента, который длился в течение шести месяцев, студентов первого курса разделили на три группы. Одни ежедневно проходили десять тысяч шагов, другие - 12500, третьи - 15000.

В итоге почти каждый студент прибавил примерно полтора килограмма. Увеличение веса было зафиксированном во всех группах. Сообщается, что добровольцы принимали пищу в умеренном количестве.

По словам профессора Брюса Бейли, увеличение веса у участников эксперимента было ожидаемым - примерно столько и набирают студенты в течение первого года обучения, согласно более раннему исследованию. Однако регулярная ходьба не смогла изменить статистику, это удивило ученых.

Однако специалист считает, что ходьба, хоть и существенно не влияет на вес, помогает предотвратить последствия сидячего образа жизни - развитие ожирения, диабета, заболеваний сердца и других недугов, передает kp.ru.

Общество Здоровье

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