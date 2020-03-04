Правительство ввело запрет на вывоз медицинских масок

Правительство РФ принимает меры для предупреждения дефицита защитных средств в условиях распространяющейся по миру коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Михаил Мишустин ввел временный запрет на вывоз из страны отдельных видов медицинских изделий, включая маски, одноразовые комбинезоны химической защиты, медицинские перчатки.

Ограничение будет действовать пока что до 1 июня. Исключения сделаны для гуманитарной помощи другим странам, а также гражданам для использования одноразовых медизделий в личных целях.

Под запрет попали несколько видов респираторов, одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты, особо прочные бахилы, маски, бинты, вата, марля, ряд дезинфицирующиих и противовирусных средств, хирургические и медицинские перчатки, хирургические халаты, ряд других изделий.