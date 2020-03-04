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04.03.2020 13:35
Рубрика: Общество

Радиологи впервые назвали признаки болезни вейперов

Текст: Лариса Ионова

В спорах о вреде или пользе вейпов сломано немало копий, но вот теперь ученым-радиологам Техасского университета (США) удалось предоставить научные доказательства негативного влияния этих сигарет на подростков.

Научный журнал Radiology опубликовал исследование, проведенного с помощью детального анализа рентгеновских фотографий легких у подростков, вдыхавшим дым электронных сигарет.

Фото: GettyImages
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Ученые собрали группу из 14 парней и девушек в возрасте от 13 до 18 лет, активных потребителей электронных сигарет. Именно в этом возрасте, по мнению исследователей, дети особенно уязвимы для EVALI: совокупная доля представителей этой возрастной группы среди всех носителей болезни составляет 15 процентов. Было проведено их полное обследование с помощью рентгеновского аппарата и компьютерного томографа.

Выяснилось, что легкие серьезно повреждены: на снимках в нижней части легких имеются округлые темные образования, а сама оболочка легких деформировалась так, как будто этот орган перенес серьезный ушиб. Кроме того, были отмечены нарушения в работе органов пищеварения и тошнота. Эти симптомы порой направляли на ложный след, и врачи назначали лечение органов пищеварительного тракта, а не легких.

На самом деле, эти признаки характерны для болезни EVALI (ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) - ранее неизвестной опасной болезнью легких. Изначально она напоминает пневмонию, но против нее бессильны антибиотики и другие препараты. По данным пресс-службы Радиологического общества Северной Америки (RSNA), за последние полгода врачи диагностировали около 2,8 тысячи случаев этой болезни и свыше 60 смертей в США, Европе и Азии.

По словам автора исследования радиолога Мэдди Артундуага, "для полной диагностики болезни EVALI необходима компьютерная томография, которая позволяет определить заболевание на ранней стадии, а значит, своевременно начать лечение и спасти жизнь подростков.

Общество Наука Общество Здоровье

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